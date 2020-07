En la segunda temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” Moritz, quien logró recuperar a su novia, y su equipo refuerzan el negocio. Pero que la tienda de drogas online se hace más exitosa, también significa más peligro para os tres jóvenes. Por eso, intentan dejar el negocio, pero las cosas no resultan como esperaban y la sociedad se rompe, lo que a la larga les trae más problemas, sobre todo, a uno de ellos.

Aunque al principio de la segunda entrega de “How to Sell Drugs Online (Fast)”, Moritz está feliz con Lisa y parece tener todo bajo control, al final las mentiras, los conflictos familiares y las amenazas de sus socios holandeses los superan y decide terminar con su novia.

Cuando los holandeses ordenan crear un negocio fachada para lavar algo de dinero, Dan gana más protagonismo, algo que definitivamente molesta a Moritz. Poco a poco, las mentiras terminan con el negocio y da paso a la rivalidad.

Moritz no quería abandonar el negocio e hizo creer a su amigos que si se retiraban serían asesinados por los holandeses (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

Después de traicionar a sus amigos y conseguir un puesto en Rotterdam, Moritz empieza a disfrutar de su nueva vida, incluso de manera anónima compra la casa de su madre y permite que su padre y hermana se queden ahí hasta por 10 años. Sin embargo, la felicidad le dura muy poco.

Cuando Moritz ve cómo Maarten asesina a Mía y le hace creer al resto que se fue de la empresa de sin ningún problema, por fin comprende que las holandesas son realmente peligrosas y que nunca podrá dejar el negocio.

La mentira de Mortiz se volvió real cuando asesinaron a Mia (Foto: Netflix)

Intenta advertirle a Dan y Lenny, quien tuvo que cancelar su tratamiento contra el cáncer debido a que ya no puede pagarlo, pero ellos no le creen. Más tarde, mientras Kira convence a Lenny de presionar el “botón de autodestrucción” que instaló en MyDrugs, Maarten va tras ellos.

Antes de que pueda presionar el gatillo, aparecen los albaneses, dejan inconsciente al asesino, atan sus manos al timón de su Tesla y lo envían de regreso a Holanda. Por el momento, Lenny, Kira y Dan están a salvo.

Pero Moritz no corre con la misma suerte, ya que es arrestado por la policía. Al final de la segunda temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” se revela que Moritz está bajo custodia policial mientras narra su historia.

Kira ayudó a Lenny a crear otra pagina para competir con MyDrugs (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 3 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

“Todo estará bien. Si no está bien... no es el final” son las últimas palabras del protagonista de la serie de Netflix, lo que sin duda da esperanzas de una tercera temporada. ¿Qué pasará con Moritz tras la caída de la página MyDrugs? ¿Cómo lo atrapará la policía? ¿Qué sucederá con los otros protagonistas?

En una tercera temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)”, es probable que Lenny y Dan descubran que Moritz no estaba mintiendo sobre el peligro de salir del negocio, e intenten liberar a su exsocio.

Por otro lado, Lisa ha demostrado que aún se preocupa por Moritz, así que tal vez ellos vuelvan a estar juntos. Además, aún está pendiente el asunto de la casa de su familia, ya que compró la propiedad con dinero de las drogas.