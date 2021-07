A pesar de que Netflix aún no ha confirmado una cuarta temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” (“Cómo vender drogas online (rápido)” en español) todo parece indicar que la peculiar historia de Moritz, Lenny, Dan, Lisa y el resto de sus amigos continuará en una nueva tanda de episodios.

Además de que el final de la tercera entrega dejó el camino preparado para una cuarta temporada, la respuesta positiva de la audiencia y de la crítica, que elogia el espectáculo por su atractiva historia, actuaciones y estética visual, podrían asegurar la renovación de la serie creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann.

De confirmarse una cuarta temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)”, estos son los actores que podrían volver: Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Anna Lena Klenke (Lisa Novak), Danilo Kamperidis (Lenny Sander), Damian Hardung (Dan Riffert), Luna Schaller (Gerda) y Leonie Wesselow (Fritzi).

Las holandesas no serán parte de la cuarta temporada de "How to Sell Drugs Online (Fast)" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

La cuarta temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en la plataforma streaming a principios del 2022.

Aunque todo dependerá de la renovación y del inicio del rodaje. Considerando que la segunda y tercera entrega se lanzaron a mediados de julio de 2020 y 2021, probablemente la nueva temporada podría estar disponible en julio de 2022.

Tal vez la renovación llegue en octubre de 2021, lo que significa que podrían empezar las grabaciones en los últimos meses del año y continuar con el proceso de post-producción en los primeros meses del 2022.

Moritz se dejó capturar por la policía para proteger a sus amigos (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

La tercera temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” termina con Moritz comunicándose desde la cárcel por Skype con sus amigos Lenny, Lisa, Gerda, Dan y Fritzi, gracias a una laptop que le dieron en la cárcel para los expedientes de los casos que debe ayudar a resolver. Además, en una breve escena de la entrevista y se revela que la persona detrás de la cámara es Lisa, quien al parecer estar a cargo del documental.

Además, alguien le ofrece sacarlo de la prisión, ¿de quién se trata? ¿Se trata de Lenny o de los albaneses? ¿MyDrugs sigue funcionando? Por lo visto en la última secuencia, los albaneses y Maarten unieron fuerzas para continuar con el envío de drogas. ¿Moritz aún es el CEO? Eso explicaría su creciente saldo de bitcoins y que su padre reciba paquetes de billetes.

Por otro lado, ¿Lisa y Moritz volverán a estar juntos? La joven ha decidido estudiar periodismo y terminar con Joseph, pero no ha regresado con Mo, así que una tercera temporada de la serie de Netflix podría abordar esta y las anteriores interrogantes.