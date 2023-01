Hace algunas semanas, Telemundo causó sorpresa al confirmar que varios de sus programas entrarían en reestructuración debido a la caída en las audiencias y las nuevas tendencias que seguiría la cadena, esto derivó en el cambio de varias de sus figuras y la salida de otras, como Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, quien dejó la conducción de “Hoy Día”.

Y es que el programa de Telemundo era una de las opciones con mayor probabilidad de sufrir cambios, pues no podían remontar la ventaja que mantiene Despierta América, tal como reveló Chisme No Like, por lo que se optó por una reestructuración total, incluyendo la renovación de conductoras.

Si bien de esta etapa se mantienen Nicole Suárez y Adamari López, el programa cambiaría la alineación, incluyendo nuevos rostros que “ofrecerán un formato fresco y entretenido para arrancar el día”, de los cuales ya se confirmó al nuevo presentador.

Adamari López se mantiene como conductora del programa "Hoy Día" de Telemundo (Foto: Adamari López / Instagram)

EL NUEVO CONDUCTOR DE “HOY DÍA”

Hasta el momento, la alineación de “Hoy Día” incluía a “la chaparrita de oro”, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom, aunque desde este miércoles 25 de enero, el matinal tendrá a un nuevo conductor.

Según reveló la cadena hispana en Estados Unidos, el actor colombiano Daniel Arenas será el conductor del programa, dándole el toque masculino que perdió tras el cambio de Quique Usiales.

“Estamos sumamente contentos de darle la bienvenida al talentoso y multifacético actor, Daniel Arenas, a la familia de Telemundo y Hoy Día”, indicó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo.

Según indicó el directivo, la personalidad del protagonista de “Mi marido tiene familia” y “Médicos, línea de vida” encajará a la perfección con la química que han conseguido las nuevas conductoras del matinal.

“Daniel se une a un grupo dinámico y talentoso de presentadoras y juntos seguirán cautivando a los televidentes con la energía y entretenimiento que caracterizan al programa mañanero”, añadió.

Daniel Arenas es el nuevo conductor de "Hoy Día" (Foto: Telemundo)

“HOY DÍA” LE DA LA BIENVENIDA A DANIEL ARENAS

Uno de los primeros en darle la bienvenida al actor colombiano fue el productor del programa, Dio Lluberes, quien brindó un mensaje de apoyo en la nueva etapa del artista.

“Feliz de recibirte en casa. Tu familia te espera con los brazos abiertos. Enhorabuena, Daniel Arenas. ¡A darle!”, fue el mensaje del productor en su cuenta de Instagram.

El mismo camino siguió Penélope Menchaca, quien en una story compartió un momento junto al nuevo conductor con el mensaje “Bienvenido a Hoy Día, mi querido Daniel Arenas”.