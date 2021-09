¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Humberto Zurita? Los actores formaron parte del elenco “Secretos del alma”, una telenovela mexicana que se ha convertido en el escenario de un caso de agresión, de acuerdo a la actriz. Ella señala que, durante las grabaciones, sufrió de violencia por parte del experimentado intérprete.

Montero es una artista de 47 años, nacida en Ciudad de México, que ha participado en diversas producciones como “La loba”, “Hombre tenías que ser”, “Amor descarado”, entre otras. Su trayectoria, además, la llevó a formar parte del elenco de “Secretos del alma” de 2008.

En ese trabajo fue que Montero habría sido agredida por su colega Zurita, según sus declaraciones al programa “Sale el Sol”. La figura de televisión también comentó que, anteriormente, sufrió de agresión por parte de su expareja.

“Tuve una pareja que me violentaba y eso lo paré en seco, lo hablé una vez, volvió a pasar, lo volví a hablar y a la tercera vez chao. Llegó un momento en que perdí el control, me desconocí a mí misma hasta donde este sujeto me había llevado a explotar y dije que no quería esto en mi vida, en mi casa”, manifestó Montero.

La actriz de 46 años fue una de las celebridades que han dado positivo a covid-19 (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ MANERA AGREDIÓ HUMBERTO ZURITA A IVONNE MONTERO?

Ivonne Montero contó que, en varias oportunidades, el actor Humberto Zurita la empujaba cuando grababan escenas de besos. “Yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme. Teníamos una escena de beso y eso sí lo hacía como nadie y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”, señaló.

Detalló que había decidido reaccionar si es que se volvía a repetir a pesar de que ella no quería armar un problema en pleno rodaje. “Yo estaba trabajando, estaba haciendo lo mío, no quise hacer gran problema, pero hubo una falta de respeto que se tornó en una agresión física bastante fuerte en medio de una escena”, comentó.

Entonces, según su relato, cuando volvió a darse el empujón, ella le respondió verbalmente y la situación se salió de control. A pesar de que el tema se ha hecho viral ahora, en agosto de 2020, según Univisión, Zurita descartó las acusaciones. “Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero fue ese momento y ya, no tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario, la respeto mucho como compañera que fuimos”, fue la declaración recogida por dicho medio.

¿CUÁL ES LA EDAD DE HUMBERTO ZURITA?

El actor mexicano Humberto Zurita nació en Torreón el 2 de setiembre de 1954, por lo que, en 2021, tiene la edad de 67 años. También se ha dedicado como productor de televisión y director de cine. ¿Quiénes son los hijos de Humberto Zurita? El artista ha tenido dos hijos: Emiliano y Sebastián Zurita. Estuvo casado con Christian Bach desde 1986 hasta 2019, el año en que murió la actriz argentina por un paro respiratorio.

En 1986, Cristian Bach y Humberto Zurita protagonizaron la telenovela "De pura sangre" y ese mismo año se casaron. (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

¿QUIÉN ES IVONNE MONTERO?

Ivonne Montero es una actriz mexicana de 47 años que inició su carrera en 1997 de la mano de Televisa con el papel de Alicia en “Alguna vez tendremos alas”. Protagonizó la telenovela “Secretos del alma” con el papel de Diana Cervantes. Su carrera ha sido prolífica en las telenovelas hasta 2019, cuando dio vida a Miriam Villela en “Por amar sin ley”.