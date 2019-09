Hustlers: ¿cómo Jennifer Lopez aprendió pole dance para hacer de stripper en su nueva película?

Jennifer López se encuentra más que emocionada por el éxito del estreno de “Hustlers”, película que protagoniza junto a Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo y que llegó a los cines el pasado 13 de septiembre. En esta cinta, la cantante le da vida a ‘Ramona’, una stripper, estrella del pole dance y que se encuentra cansada de los golpes de la vida, así que decide crear un plan para robar a sus clientes de Wall Street.



A través de las redes sociales, la ‘Diva del Bronx’ mostró como fue el duro proceso que atravesó para lograr dar vida a su personaje en la película, ya que tuvo que aprender a deslizarse por el tubo y sin duda lo hizo como toda una profesional.



En el video se puede observar a la actriz ensayar junto a Johanna Sapakie, su instructora profesional de pole dance. Junto a ella logró llevar a cabo todas las rutinas de baile que se ven en toda la película.



Jennifer López tuvo que pasar por un estricto entrenamiento de pole dance para alcanzar la perfección y aquí te contamos todo lo que tuvo que pasar.



¿CÓMO JLO APRENDIÓ POLE DANCE PARA SU NUEVA PELÍCULA?

Jennifer López se preparó durante seis meses para lograr convertirse en una estrella del pole dance y ha quedado reflejado en la película ‘Hustlers’.



Johanna Sapakie, coreógrafa y especialista en pole dance fue la que se encargó de entrenar a JLo durante todo ese tiempo para que se convierta en toda una striper profesional. "Fue realmente importante para Jennifer, para mí, para el director (Lorene Scafaria), y para todo el equipo que JLo venda su personaje como una maestra absoluta del pole dance", comentó Sapakie.



La ‘Diva del Bronx’ decidió colocar postes en todas las ciudades que visitaba, ya que durante su gira por todo Estados Unidos, ella se tomaba un tiempo para entrenar y no dudaba en pedirle a su entrenadora que viajará para que le ayude con esta actividad.



Otra de los puntos positivos para la cantante es que no tenía miedo de hacerse daño. Las rutinas de baile ocasionaron que Jennifer sufra golpes y moretones, pero a pesar de ello, no le importaba, se encontraba muy comprometida con esta tarea.



A pesar de todo eso, Jennifer nunca se rindió y ahora es toda una experta en el arte del pole dance.



“Hustlers” es un filme que está basado en un artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine que narra la historia de un grupo de strippers que estafan a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.