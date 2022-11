“¡Huye y gana!” (”Run for the Money”) es el nuevo reality japonés que llega al catálogo de Netflix este martes 15 de noviembre. En esta producción, un grupo de competidores podrá ganar dinero en efectivo mientras huye de los cazadores de negro.

Lo curioso es que son 29 celebridades las que participarán en el programa, entre actores, ídolos, artistas, humoristas, atletas y otras importantes figuras reconocidas en el país asiático.

Entonces, ¿quieres conocer a los concursantes de “Huye y gana”? A continuación descubre quién es quién en el nuevo reality japonés de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS CONCURSANTES DEL REALITY “HUYE Y GANA”?

1. Minho (SHINee)

Choi Min-ho es un rapero, cantante, compositor, actor y modelo promocional surcoreano. Es integrante de la agrupación SHINee desde 2008, donde es considerado el rapero principal.

Minho es participante de "¡Huye y gana!" de Netflix (Foto: Minho / Instagram)

2. Asei (Miki)

Comediante que integra el dúo Miki. Como actor, ha trabajado antes en los proyectos “Night Doctor”, “Ichikei’s Crow: The Criminal Court Judges” y “Oh My Boss! Love Not Included”.

3. Ano (あの)

Cantante, modelo y actriz japonesa. Del 2013 al 2019, fue parte de la agrupación femenina Yurumerumo! A partir del 2020 es solista y, desde el 2021, también es vocalista y guitarrista de la banda I’s.

4. Hiroe Igeta

Actriz y modelo japonesa. Su trabajos previos incluyen las producciones “Kamen Rider Zero-One” y “Bokura ga Koroshita, Saiai no Kimi”.

5. ELLY (Sandaime J Soul Brothers from Exile Tribe)

Koya Rosado Elliot es un bailarín, rapero, coreógrafo y actor japonés. Es parte de la agrupación Sandaime J Soul Brothers from Exile Tribe y ex integrante de Gekidan Exile.

6. Yoshito Okubo

Exfutbolista profesional japonés que jugaba de delantero. Inició y terminó su carrera en el equipo Cerezo Osaka.

7. Marin Honda

Patinadora artística japonesa. Fue Campeona del Mundial de 2016 y medallista de bronce del Campeonato Mundial de 2017, además de haber sido galardonada con otros importantes reconocimientos a lo largo de su carrera.

Marin Honda es participante de "¡Huye y gana!" de Netflix (Foto: Marin Honda / Instagram)

8. Miku Kanemura (Hinatazaka46)

Cantante y modelo japonesa, integrante de la agrupación Hinatazaka46 y modelo exclusiva para la revista femenina Bis.

9. Sukai Kinjo (JO1)

Cantante japonés, miembro de la agrupación JO1. La agencia que lo representa es Lapone Entertainment.

10. Yoshio Kojima

Comediante japonés famoso por aparecer solo en un traje de baño pequeño, tanto en presentaciones como en entrevistas.

11. Shibata

Katsuyori Shibata es un luchador de artes marciales mixtas y lucha libre profesional japonés. Actualmente trabaja en New Japan Pro-Wrestling como entrenador.

12. Toshiki Seto

Actor japonés representado por la empresa Ken-On. Puedes revisar su cuenta de Twitter desde este enlace.

13. Atsuhiro Tsuda (Daian)

Comediante que forma parte del dúo Daian. Puedes revisar su cuenta de Twitter desde este enlace.

14. Naenano

Estrella de TikTok conocida por publicar videos de baile y sincronización de labios. Actualmente, supera los 3 millones de seguidores en la aplicación.

15. Hollywood-Zakoshisyoh

Su verdadero nombre es Shigeki Nakazawa y es un comediante japonés que ha aparecido en muchos programas de entretenimiento en su país de origen.

16. Takuya Mitsuma

Beisbolista japonés que juega como lanzador. Actualmente es agente libre y fue parte de los Chunichi Dragons.

17. Win Morisaki

Vocalista principal de PrizmaX, una agrupación de J-pop. Como actor, ha sido parte de diversas producciones de Japón y Myanmar, así como de la película estadounidense “Ready Player One” de Steven Spielberg.

Win Morisaki es participante de "¡Huye y gana!" de Netflix (Foto: Win Morisaki / Instagram)

18. Nako Yabuki (HKT48)

Cantante, actriz, bailarina y modelo japonesa. Desde 2013 forma parte de la agrupación HKT48. Además, fue integrante del grupo coreano Iz*one desde 2018 hasta su final en 2021.

19. Yoshiko (Ganbareruyaym)

Integrante del dúo japonés Ganbareruyaym. Revisa su Instagram desde este enlace.

Completan el reparto del reality los siguientes artistas:

Mahiru (Ganbareruyaym)

Tanakaga (Paparapys)

Jinjin (Paparapys)

Tsukasa Saito (Trendy Angel)

Keigo Sato (JO1)

Hayato Sano

Hikari Kuroki

Kurochan (Yasuda Dai Circus)

Kousei (Miki)

Junichi Koumoto (Jicho Kacho)

Los 29 participantes del reality japonés "¡Huye y gana!" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER EL REALITY “HUYE Y GANA”?

El reality se estrenará el martes 15 de noviembre del 2022 a través de la plataforma Netflix, así que lo único que necesitas para verlo es tener una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de “Huye y gana”.