En los últimos años, Ibai Llanos se ha convertido en una de las personalidades de redes sociales más populares a nivel mundial, destacando por sus sintonizadas transmisiones en vivo, organizar el curioso Mundial de globos y mantener una gran amistad con jugadores, cantantes y otros reconocidos personajes.

Es precisamente la buena relación con futbolistas como Lionel Messi o Gerard Piqué lo que ha acercado al streamer a la selección de España, con la que ya ha realizado algunos proyectos con motivos de torneos internacionales y algunas campañas con la televisión nacional.

Sin embargo, a pocos días del mundial Qatar 2022, muchos seguidores de la celeb de España se sorprendieron al no ver al personaje dedicando sus producciones al evento más importantes del mundo, algo que Ibai explicó recientemente.

En más de una ocasión, Ibai se ha mostrado como un gran fanático del fútbol (Foto: Ibai Llanos / Instagram)

IBAI LLANOS NO IRÁ A QATAR

En una transmisión en su cuenta oficial de Twitch, donde cuenta con casi 12 millones de suscriptores, el streamer de 27 años fue consultado por la posibilidad de colaborar con la selección española, como ya lo ha hecho en otras oportunidades.

Sin embargo, el productor se mostró firme y negó que esto fuese a suceder, pese a que recibió la invitación por parte de la delegación de “la furia roja”.

“No me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, inició Ibai, dejando en claro que no tenía intenciones de ser parte del polémico torneo de selecciones, el cual ha despertado muchas críticas por su organización y el país en donde se realiza el evento deportivo.

De acuerdo con Ibai, la oferta incluía viajar en el mismo avión en el que iba la delegación, por lo que tendría acceso directo a los jugadores y cuerpo técnico.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos”, explicó el cofundador del equipo de deportes electrónicos KOI junto a Gerard Piqué.

Aunque la oferta se mostraba atractiva, el bilbaino terminó por rechazar la propuesta, aunque sin explicar los motivos que lo llevaron a esto.

“Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy”, sentenció.

La postura contra el mundial de fútbol Qatar 2022 no es nueva en la personalidad de redes sociales, quien hace unas semanas criticó el evento deportivo por la corrupción que rodea la elección y organización.

“¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, explicó Ibai.