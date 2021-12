¿Quién es İbrahim Çelikkol? El actor turco de 39 años es una de las nuevas figuras de la telenovela turca “Tierra amarga”. Su aparición en la pantalla chica será todo un acontecimiento para la historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Yilmaz (Uğur Güneş) y Demir (Murat Ünalmış). Por ello, muchos seguidores de “Bir Zamanlar Çukurova” se han preguntado todo sobe el intérprete de Hakan Gümüşoğlu, que ya había brillado anteriormente en “Mi hogar, mi destino” junto a Demet Özdemir.

En la exitosa novela, ambientada en la década de los 70, caracterizada por el amor y la venganza, Çelikkol dará vida a Hakan, el entrañable amigo de Demir en la época de la escuela. Todo apunta a que el personaje tendrá un gran impacto en la ficción que viene estrenando su temporada 4.

La cuarta temporada de “Tierra amarga” ya se estrenó en Turquía e İbrahim Çelikkol ha sido la incorporación más destacada (Foto: İbrahim Çelikkol/Instagram)

10 DATOS CLAVES DE İBRAHIM ÇELIKKOL

10. SU PRIMER TRABAJO EN LA ACTUACIÓN

El debut de İbrahim Çelikkol en la actuación fue en una serie de televisión, dirigida por Osman Sinav, el cineasta que vio primero el potencial en el actor turco. La producción se llamó “Pars Narkoterör” y el galán dio vida al personaje del capitán Şamil Baturay en 2008.

9. SIEMPRE PROTAGONISTA

Así como su primer trabajo frente a las pantallas, Çelikkol ha sido el indiscutible protagonista de todas las producciones televisivas y cinematográficas en las que ha trabajado. En 13 años de actividad, el intérprete se ha encargado de solo tener el rol principal de los proyectos a los que ha sido convocado.

İbrahim Çelikkol también dio vida a Mehdi en "Mi hogar, mi destino" (Foto: OGM Pictures)

8. UN GRAN DEPORTISTA

No es un secreto que la vida de Çelikkol hubiera sido distinta si continuaba con su carrera en el baloncesto. Su talento con el balón lo llevaron hasta formar parte de la selección turca en la categoría de inferiores. Ahora, a la par de su trabajo en la televisión, la estrella también se da un tiempo para practicar el mencionado deporte, así como el boxeo y otras actividades acuáticas para mantenerse en forma.

7. LA LESIÓN QUE LO CAMBIÓ TODO

¿Por qué Çelikkol dejó el baloncesto de manera profesional? Por una lesión. Ese problema físico lo dejó fuera de las canchas y su trayectoria tomó otro rumbo cuando descubrió la actuación. “Todos mis sueños y deseos pasaban por baloncesto. Pero nada en la vida va como lo planeaste. (...) Francamente, no sabía qué era la fama y cómo de atractiva podía ser. El mío fue un punto de inflexión. Me lesioné y después de este incidente, me decanté por actuar”, dijo a “Hurriyet”.

6. SU AMOR POR LOS ANIMALES

La nueva estrella de “Tierra amarga”, además, se ha caracterizado por su amor hacia los animales, en especial a los perros. En sus redes sociales, los canes destacan entre todas sus fotografías. Por eso, el intérprete también se ha convertido en defensor de los animales y participa activamente de campañas.

5. SUS REDES SOCIALES

Mientras que, en sus redes sociales, Çelikkol es una celebridad muy activa. Por ejemplo, en su cuenta oficial en Instagram tiene más de 2.1 millones de seguidores. Sus publicaciones, un total de 850 hasta la fecha, varían entre su vida familiar, sus nuevos trabajos y otro tipo de contenidos que siempre superan las miles de interacciones.

4. UNA CONVERSACIÓN DETERMINANTE

Uno de los detalles que pocos conocían del actor turco es que tuvo una charla muy definitiva con el director Osman Sinav. De esa conversación, el intérprete supo que, en la actuación, tenía una oportunidad de dar un gran giro a su vida. Y no se equivocó al optar por ese camino, gracias al consejo del prestigioso realizador.

3. EL AMOR DE SU VIDA

İbrahim Çelikkol, por otro lado, encontró el amor de su vida que lleva el nombre de Mihre Mutlu. Su esposa es una arquitecta con a que se casó en 2017. Además, tienen un hijo llamado Ali, quien también es uno de los grandes protagonistas de las redes sociales de la pareja. Su relación es una de las más estables del medio. El actor ha sentado cabeza después de su anterior romance.

2. SU ROMANCE CON SINEM KOBAL

Antes de que volviera a creer en el amor, Çelikkol tuvo una larga e intensa relación con Sinem Kobal, quien también es una popular actriz turca. A pesar de que todo apuntaba a una futura familia, el romance se terminó, lo que fue un duro golpe para los intérpretes.

1. SUS ORÍGENES

Los orígenes de İbrahim Çelikkol son variados. Se conoce que, por parte de su madre, tiene ascendencia polaca. Mientras que, por el lado del padre, hay sangre árabe. El actor turco nació en Izmit, también conocida como Kocaeli, una ciudad ubicada en el lado noroccidental de Anatolia.

