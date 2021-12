Los héroes en la vida real existen. Así lo ha demostrado el actor İbrahim Çelikkol quien se hizo mundialmente conocido tras participar en la famosa producción turca “Tierra Amarga” la cual ha conquistado a miles de personas en distintas partes del mundo. El artista también es recordado por haber hecho un acto heroico para salvar los bosques de Turquía.

Este fue un hecho arriesgado que pudo poner en peligro su vida, pero eso poco le importó al actor quien colaboró con la causa.

En la telenovela “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original), el nombre de İbrahim Çelikkol se hizo conocido durante la cuarta temporada de la producción otomana la cual es protagonizada por Hilal Altınbilek y Uğur Güneş.

Züleyha y Yılmaz son los protagonistas de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Precisamente, en el drama otomano se relata la historia de Züleyha (Hilal Altınbilek) y de Yılmaz (Uğur Güneş) quienes huyen de su ciudad natal (Estambul) con la finalidad de ocultarse luego que el joven cometiera un asesinato en defensa de su novia.

Pero en esta interesante trama también aparecerá un nuevo galán llamado Hakan Gümüşoğlu, interpretado por el actor İbrahim Çelikkol, generando nuevas aventuras con la protagonista, Züleyha. El trabajo del referido artista turco superó todas las expectativas del público ganando rápidamente miles de fanáticos.

CUANDO IBRAHIM CELIKKOL SE CONVIRTIÓ EN BOMBERO Y SALVÓ LOS BOSQUES

Al igual que ha brillado en el mundo de la actuación, İbrahim Çelikkol también realizó un acto que le valió muchos aplausos al decidir convertirse en bombero por unas horas y salvar muchos bosques de su natal Turquía.

Esto ocurrió en el 2021 cuando la estrella de las telenovelas turcas llegó a la ciudad de Estambul para ser parte de la ceremonia de premiación de los “Hombres del año 2021″ de GQ, pero al notar que se estaban produciendo varios incendios forestales durante los meses de verano en Milas (Mugla) no lo dudó y se sumó a las personas que intentaban salvar los bosques.

Para ello, estos valerosos hombres solo usaron una manguera contra incendios sin medir las consecuencias teniendo en cuenta que eran casi cien mil hectáreas de bosque calcinado. İbrahim tuvo que usar un traje de protección pero no usó casco y ayudó a apagar el fuego.

Gracias a esta acción el actor İbrahim Çelikkol se ganó, aún más, el respeto y admiración de sus fanáticos quienes han resaltado su colaboración en defensa de los bosques y la naturaleza.

“Cumplimos con nuestro deber patriótico como todo ser humano. Hubo momentos difíciles, hubo momentos difíciles por los que pasó la gente. Lo que importa es lo que sucede a continuación. Después de eso, las personas se apoyan entre sí. No hablé mucho en ese entonces. No soy un tipo al que le gusten mucho este tipo de cosas y que no quiera estar detrás de ellas. Hice lo que tenía que hacer como todos los demás”, expresó Çelikkol.

El cantante Mustafa Sandal quien también acudió al lugar a colaborar resaltó el acto heroico del actor.

Cantante Mustafa Sandal resaltó la valentía de İbrahim Çelikkol. (Foto: Mustafa Sandal / Instagram)

¿QUIÉN ES IBRAHIM CELIKKOL?

İbrahim Çelikkol es uno de los actores más reconocidos debido a su gran trabajo que ha desempeñado en distintas producciones audiovisuales de Turquía. Nació en la localidad de İzmit, en Kocaeli (Turquía) el 14 de febrero de 1982.

Además de ser actor también ha demostrado su gran talento para participar como modelo en algunos concursos. Esto le agradó tanto que pasó algunos años siendo modelo profesional. También participaría en campeonatos de baloncesto.

Pero su desempeño fue más allá e ingresó al mundo de la actuación. Fue el director turco, Osman Sinav, quien lo hizo conocido al invitarlo a participar en la película “Pars Narkoterör” donde interpretó el papel del capitán Şamil Baturay.

Sin embargo, con “Tierra amarga”, İbrahim Çelikkol conoció la fama mundial y logró conseguir miles de fanáticos en distintos países.