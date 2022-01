El actor İbrahim Çelikkol es recordado por haber tenido una gran participación en la telenovela “Tierra amarga” donde obtuvo el respaldo del público. Actualmente, es uno de los artistas más exitosos en Turquía; sin embargo, antes de ello era considerado un gran jugador de baloncesto pero hubo un hecho por el cual le puso fin a su carrera como deportista.

Si bien, el actor İbrahim Celikkol debutó en la pantalla chica en 2008 e inició en producciones como “M.A.T.”, “Keskin Bıçak”, “Karadağlar”, sus mayores reconocimientos los obtuvo con telenovelas como “Iffet”, “Merhamet”, “Kus Uçusu”, “Mi hogar, mi destino”, entre otras.

Aunque İbrahim Çelikkol también tuvo otra afición y era jugar baloncesto. Su talento lo llevó a formar parte de la selección turca en la categoría de inferiores.

İbrahim Celikkol no habría conocido la fama y la popularidad de la que goza al ser parte del mundo de la actuación si es que no hubiera dejado su gran pasión por el baloncesto, aunque esta decisión no fue nada fácil.

İbrahim Çelikkol es uno de los actores más cotizados en Turquía. (Foto: İbrahim Çelikkol / Ins tagram)

¿POR QUÉ İBRAHIM ÇELIKKOL DEJÓ REALMENTE EL BALONCESTO?

Durante su adolescencia İbrahim Celikkol se convirtió en un gran jugador de baloncesto. Esto le permitió ser elegido como integrante de la Selección Nacional Juvenil en Kocaelispor, Oyak Renault.

Este deporte se convirtió en su gran pasión y pasó más de 10 años de su vida practicándolo. Pero hubo un motivo principal por el cual se alejó del baloncesto.

Cuando el actor tenía 18 años, su padre falleció y era la única persona que lo hizo amar el baloncesto y miraba desde el campo todos los partidos en los que Celikkol participaba, señala el portal ensonhaber.

A esto se sumó una lesión que sufrió İbrahim Celikkol y todo ello lo obligó a dejar el deporte.

İbrahim Çelikkol comenzó su carrera en 2008, justo cuando decidió dejar el baloncesto, otra de sus grandes pasiones. (Foto: IMDB)

¿İBRAHIM ÇELIKKOL SE ARREPIENTE DE HABER DEJADO EL BALONCESTO?

Ha pasado mucho desde que İbrahim Çelikkol cambió las canchas de baloncesto por los sets de grabación, aunque hasta ahora sigue siendo amante de los deportes, esa parte de su vida son solo buenos recuerdos. Pero, ¿se arrepiente de haberlo dejado? De hecho, el actor fue consultado por Takvim y esto fue lo que dijo:

“Al final del día, ya sea que mis elecciones fueran correctas o incorrectas, nunca me arrepiento”, señaló Çelikkol.

“En mi opinión, la vida se trata de experiencias. Cambiar nuestras preferencias también nos lleva a diferentes experiencias y cuando miramos el resultado, esto revela la riqueza de nuestra alma”, agregó el actor.

“Si hablamos de la desaparición del baloncesto de mi vida, en realidad fue una necesidad como resultado de estas condiciones, pero, aun así, como lo miro hoy, no me arrepiento”, confesó İbrahim.

Ibrahim Çelikkol en la telenovela “Tierra amarga” donde interpreta al galán Hakan Gümüşoğlu. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUIÉN ES IBRAHIM ÇELIKKOL?

İbrahim Çelikkol nació el 14 de febrero de 1982 en Izmir, Turquía. Es un actor y modelo que también ha sido jugador de baloncesto.

Debutó como actor en el año 2008 cuando fue descubierto por un productor. Desde entonces, ha interpretado una gran cantidad de papeles protagonistas, aunque su mayor triunfo llegó con “Amor en blanco y negro”, una telenovela turca titulada originalmente “Siyah Beyaz Aşk”.

İbrahim Çelikkol es un actor de cine y televisión, ha destacado por su participación en diversas producciones como “Fetih 1453″ (2012), donde interpretó a Ulubatlı Hasan. Dos años después, en el 2014, protagonizó “Sadece Sen”, donde se puso en la piel de Ali.

Para la televisión, ha protagonizado varios títulos como “Pars: Narkoterör” (2008), “Keskin Bıçak” (2010), “Iffet” (2011-2012), “Reaksiyon” (2014), “Kördüğüm” (2016), “Muhteşem İkili” (2018), “Doğduğun Ev Kaderindir” (2019).