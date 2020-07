“If Only” debía ser la nueva serie original turca de Netflix, pero la plataforma streaming decidió cancelar la producción debido a que el Gobierno de Erdogan ordenó eliminar un personaje homosexual de la historia creada por Ece Yörenç (“Fatmagul”).

A mediado de julio de 2020, la web turca de noticias de cine ‘Altyazi Fasikul’ compartió el anuncio de la guionista: “Por la presencia de un personaje gay, no hemos recibido permiso para rodar la serie, lo que da bastante miedo de cara al futuro”.

Lo que se sabe es que tras revisar el guion, las autoridades turcas se negaron a dar el permiso para la producción de la ficción en el país, ya que uno de los cinco personajes principales era gay. Por su parte, Netflix se negó a cambiar el guion y prefirió cancelar todo, a pesar de que los costes de preproducción ya estuvieran pagados.

La compañía encargada de producir “If Only” era Ay Yapim, la misma que está detrás de “Love 101”, serie que también pasó por una situación similar. En abril pasado, empezaron a surgir rumores un personaje gay, pero un portavoz del servicio streaming confirmó que la serie no tiene ningún personaje LGBTQ.

La primera temporada de "Love 101" se estrenó el 24 de abril de 2020 (Foto: Netflix)

¿NETFLIX DEJARÁ DE PRODUCIR SERIES TURCAS?

Tras este incidente, se ha especulado sobre el futuro de Netflix en Turquía, donde cuenta con 1,5 millones de suscriptores y tiene cinco proyectos en desarrollo. Un portavoz aclaró que el gigante del streaming no planea retirar sus producciones de ese país.

“Netflix continúa profundamente comprometido con nuestros miembros turcos y la comunidad creativa en Turquía. Estamos muy orgullosos del increíble talento con el que trabajamos. Actualmente tenemos varios títulos originales Turcos en producción - y más que vendrán- y estamos deseando compartir estas historias con nuestros miembros alrededor del mundo”, explicó.

Una de las series originales turcas más populares es “The Protector”, ficción vista por diez millones de turcos y exitosa a nivel mundial. Aunque se estrenó en diciembre de 2018 su cuarta temporada llegó a la plataforma el pasado 9 de julio.