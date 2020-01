Los integrantes de la familia Kardashian-Jenner no solo son estrellas del espectáculo, sino también de las redes sociales. La fama internacional la tuvieron gracias a una de sus integrantes: Kim Kardashian, cuando se filtró un video íntimo de ella junto al que era su pareja, el cantante Ray J.

La grabación fue tan viral que Kim pasó de ser la sombra de la socialité Paris Hilton a ser la estrella mundial del espectáculo. En el 2007, el mismo año de la filtración, se conoció a toda su familia gracias al reality Keeping Up With The Kardashians que se mantiene al aire hasta el día de hoy.

"Keeping Up with the Kardashians" comenzó trasmitir por el canal E! el 14 de octubre de 2007. Actualmente cuenta la serie cuenta con más de 15 temporadas

La familia Jenner-Kardashian hace unos años (Foto: E!)

Gracias al show familiar, el resto de la familia Kardashian salió a la luz acaparando también la mirada de todos los paparazzis, más no llegaban a superar en fama a Kim, hasta ahora. La revelación y la sorpresa del clan Kardashian-Jenner es sin duda Kylie Jenner.

Así lucía Kylie Jenner cuando apareció en “Keeping Up With The Kardashian” en el 2007 (Foto: Captura YouTube)

La hermana menor empezó el reality con tan solo 9 años. A lo largo de estos años todos hemos sido testigos de la evolución que ha tenido, tanto física como emocionalmente. Kylie siempre se caracterizó por ser un una niña muy extrovertida, con el paso de las temporadas se fue volviendo más reservada, hasta ahora.

Kylie Jenner tuvo una impresionante transformación

El cambio más relevante fue el aumento de sus labios (Foto: Instagram)

Debido a sus infartantes curvas, labios carnosos y un gran imperio de maquillaje, Kylie empezó a convertirse en la favorita de la familia Kardashian superando a sus hermanas en: dinero, al volverse en billonaria con 21 años; en preferencias ya que ahora ella es la favorita de Kris Jenner; y en fama a casi todas, menos a Kim.

El éxito de Kylie fue creciendo a tal nivel que llegó a alcanzar a su hermana Kim Kardashian, excepto en la red social más popular: Instagram. Aunque las dos son parte del Top10 de cuentas más seguidas, Kim siempre superó por un millón de followers a Kylie, hasta el día de hoy que la dueña de Kylie Cosmetics cuenta con más de 156 624 486 seguidores, mientras que la esposa de Kanye West tiene 156 220 648.

Al parecer la más pequeña resultó ser la más grande.

¿Existe alguna rivalidad entre ambas?

En lo íntimo Kylie y Kim no tienen ninguna rivalidad, ni celos, ni envidia. Todos están felices del crecimiento y la madurez que tiene la mamá de Stormi a sus cortos 22 años.

Kylie Jenner se convirtió en la madre de Stormi cuando tenía tan solo 20 años (Foto: @kyliejenner)

Muchas veces ambas se han referido a las rivalidades que la gente crea en redes diciendo que su relación es muy buena, sobretodo después de que Kylie se convirtiera en madre. Eso es por el lado familiar, pero por el lado de los negocios también las cosas andan bien, los Kardashian-Jenner celebran en lo que se ha convertido la empresa de la ex pareja de Travis Scott, que la ha podido posicionar como la billonaria más joven.

La forma del rostro de Kim Kardashian también es frecuentemente comparada al de su hermana menor, Kylie Jenner (Instagram/@kimkardashian)

Kylie Cosmetics ha hecho colaboraciones con casi toda la familia a excepción de Kendall, pero con Kim siempre. Es más, cada vez que KKW Beauty saca algún producto, Kylie suele patrocinarlo por Instagram Stories.

Kim Kardashian ha colaborado en dos ocasiones junto a Kylie Jenner para la marca de cosméticos 'KylieCosmetics'.