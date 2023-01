Pocos actores pueden asegurar que posee una carrera tan destacada e influyente como Ignacio López Tarso, el artista de la Época de Oro del cine mexicano que con más de seis décadas de experiencia entre cine, teatro y televisión, celebra sus 98 años con ganas de seguir frente a las cámaras.

Y es que en la actualidad, la celeb de México, cuyo verdadero nombre el Ignacio López López, intenta mantenerse vigente, participando de la temporada 13 de “Vecinos” o, hace unos años, revelando que venció a las complicaciones respiratorias en medio de la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, son muchas las anécdotas y situaciones curiosas que el veterano histrión ha vivido en su carrera, como el abandonar el sacerdocio para ser artista o su primera experiencia en la actuación.

Ignacio López Tarso -el de la izquierda- en la película Macario (Foto: Clasa Films Mundiales)

LOS PRIMEROS PAPELES DE IGNACIO LÓPEZ TARSO

Antes de ser actor, Ignacio era agente de ventas en una fábrica de ropa, pero debido a que esta labor no le daba lo suficiente, viajó a Estados Unidos para trabajar como brasero, intentando ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y volver al país a cumplir sus sueños.

Sin embargo, un accidente lo dejó casi inmovilizado, por lo que regresó antes de tiempo casi sin dinero.

“Yo estuve un año inmóvil en una cama, boca arriba y me amarraban los brazos en las noches para que no me volteara porque tenía una fractura muy grave en la espina dorsal y ahí llegó a mí un libro con las obras completas de Xavier Villaurrutia”, recordó el actor.

Fue en un seminario de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes que conoció al director y autor, quien a su vez le presentó a Xavier Rojas, fundador del grupo Teatro Estudiantil Autónomo (TEA), con los que hizo presentaciones en las calles.

Si bien su debut en el teatro, aparte de las obras en las que participaba en el seminario religioso que integró, fue en “Sueño de una noche de verano” de 1948, se reconoce que su primera actuación profesional fue en “Nacida Ayer” de Garson Kanin, que se estrenó en 1951.

EL DEBUT EN EL CINE QUE DETESTÓ

Pasarían algunos años para que, en 1954, López Tarso debutara en el cine con “La desconocida”, en la que hizo honor a su nombre, pues su personaje resultó irrelevante, con pocos diálogos y casi nulo impacto en la historia.

Pese a que se desanimó inicialmente, intentaría darle una segunda oportunidad al sétimo arte, siendo parte de las cintas de Cantinflas y, posteriormente, siendo el protagonista de “Macario”, la cual fue nominada a los Óscar como “Mejor Película Extranjera”.