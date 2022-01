Después de que la segunda y tercera temporada de “El marginal” abordaran la historia previa de los Borges y sus aliados tras su llegada a San Onofrey, finalmente, la cuarta entrega de la popular serie argentina de Netflix se enfocó en lo que sucedió con los protagonistas luego de ser sentenciados a cadena perpetua.

Cuando Mario Borges (Claudio Rissi), Diosito (Nicolás Furtado), Barney (Marcelo Peralta) y James (Daniel Pacheco) llegaron a Puente viejo se reencontraron con Miguel Palacios/ Pastor (Juan Minujín) y César (Abel Ayala).

Además, conocieron a nuevos reclusos como Coco, Bardo, Enzo, Cielo, Alelí y Brian. Este último llegó al mismo tiempo que Pastor y se convirtió en uno de sus aliados. El encargado de interpretar a Brian es el actor argentino Ignacio Quesada, pero ¿qué más se sabe de él? ¿dónde apareció antes de “El marginal”?

¿QUIÉN ES IGNACIO QUESADA?

Ignacio Quesada es un actor argentino de 19 años conocido principalmente por sus papeles en “Puerta 7″ (2020), “Las noches son de los monstruos” (2021), “Días de gallos” (2021) y la cuarta entrega de “El marginal” (2022).

En una entrevista con la revista Metro, el joven contó que antes de su participación en “Puerta 7″ hacia teatro en El Excéntrico de la 18, un lugar donde también entrenaba su madre, que también es actriz.

“Ya desde chico me gustaba y hacia teatro como una forma de juego. Cuando termine el colegio en el 2018 y justo me daba el tiempo libre para ir a castings y seguir incursionando en esta actividad, un día mi profe de teatro, Valentina Fernández de Rosa, nos consiguió a mí y a unos amigos la posibilidad de ir al casting para esta serie (Puerta 7)”, contó.

Sobre su participación en la serie de Netflix, Ignacio Quesada dijo a la revista G7: “Es muy loco estar en una plataforma tan grande, saber que la va a ver mucha gente me pone contento. Yo suelo usarla, veo pelis y series, y el 21 de febrero haber amanecido con la foto de la serie en el inicio fue una locura. Antes de la serie no había laburado en ningún proyecto y no sabía con qué me iba a encontrar. Cuando llegué al set era un despliegue de producción impresionante, mucha gente, mucho equipo, de todo. Creo que es algo muy beneficioso que sea un proyecto que aparezca en un medio tan masivo, la verdad no sé mucho al respecto, pero espero que implique cosas buenas”.

