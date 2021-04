Tal es el éxito de “Love Is in the Air”, que la serie turca ha decidido renovar más capítulos para continuar con la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat. La química de sus protagonistas, ha logrado que “Sen Çal Kapim” (título original de la telenovela) que se convierta en un fenómeno fuera de Turquía. En especial en España. Sin embargo, los actores que acompañan a la pareja también enriquecen aún más la trama. Como es el caso de İlayda Çevik, la actriz que interpreta a Balca Koçak.

En “Love Is in the Air”, Balca Koçak es la nueva directora de relaciones públicas de la empresa de Serkan Bolat, donde también trabaja con su amada Eda. De hecho, el encuentro entre ambas mujeres ha causado una de las últimas tensiones que hemos visto de la telenovela turca. Y es que la relación de los protagonistas no pasa por su mejor momento y la presencia del personaje de İlayda Çevik ha hecho que esa inestabilidad sea aún más notoria.

Balca Koçak, la bella profesional, se enamora de Serkan Bolat, por lo que los enfrentamientos con Eda no se hicieron esperar. Sobre todo, porque parece que está dispuesta a interponerse entre él y la joven florista, y hará todo lo que esté en sus manos para conquistar al empresario y hacer que rompa de una vez por todas su relación con ella.

Balca, la nueva directora de Relaciones Públicas de la empresa (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿QUIÉN ES İLAYDA ÇEVIK, LA NUEVA ACRIZ DE “LOVE IS IN THE AIR”?

İlayda Çevik tiene 26 años, nació el 22 de diciembre de 1994 en Balikesir, Turquía. Es conocida por interpreta a Maya en la también exitosa serie de televisión “Karagül”. Sin embargo, comenzó su carrera en las tablas.

La primera representación teatral de Cevik fue una obra infantil llamada “Children’s Playground”. Asimismo, hizo su debut cinematográfico en la película “Kızım İçin”, en 2015, protagonizada por Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay y Berke Üzrek.

Su presencia en la televisión comenzó en 2013, precisamente en “Karagül”, donde interpretó a Maya Şamverdi hasta el 2016. Pasó poco tiempo para volverla a ver en pantalla. En 2017, fue parte del proyecto de Canal D “İsimsizler”, donde encarnó a Yıldız Keskin. Ese mismo año, pasaría a Fox Turquía para ser parte de “Savaşçı”, interpretando a Gülayşe.

İlayda Çevik interpreta a Balca Koçak en “Love Is in the Air” (Foto: Instagram/İlayda Çevik)

En 2018, fue parte del elenco de “Sen Anlat Karadeniz”, donde interpretó a Berrak Yılmaz hasta el 2019. Un año después arribaría a la producción de “Gel Dese Aşk”, donde fue Bahar.

Su última participación televisiva es el actual éxito de España: “Sen Çal Kapımı”. En la telenovela ya la vimos generar problemas entre los protagonistas de la serie con su personaje de Balca Koçak.

FOTOS DE INSTAGRAM DE İLAYDA ÇEVIK

La actriz es una usuaria activa de las redes sociales, concretamente de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores y en el que comparte fotos de su día a día, además de instantáneas con su pareja, el también actor Göksenin Ekiyorum. Aquí algunas fotos de İlayda Çevik:

İlayda Çevik con su pareja, el también actor Göksenin Ekiyorum (Foto: Instagram/İlayda Çevik)

