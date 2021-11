¿Qué razón tiene Özge Özpirinçci para dejar “İlk ve Son”? La actriz turca, quien alcanzó fama por dar vida a Bahar en “Mujer” (“Kadin”), ha protagonizado la nueva serie “İlk ve Son”, junto a Salih Bademci, pero sorprendió a sus seguidores porque no participará en la temporada 2. La nueva producción ha sido bien recibida en Turquía y ya no tendrá a su estrella mundial.

El drama turco, traducido al español como “Primero y Último”, debutó en la pantalla chica el 18 de agosto, por medio de la plataforma BluTV. El argumento gira en torno a una pareja y su travesía sentimental a través de 10 años, desde que se conocen hasta cuando deciden separarse.

La actriz, sin embargo, ha decidido tomar otro rumbo en su vida, sobre todo ligado a un cambio fundamental en su lado íntimo. Además, ha agradecido el gran recibimiento del público de su último trabajo. Destacó que su éxito ha sido, sobre todo, por la historia, que es muy familiar y cercana.

La artista de 35 años, nacida en Estambul, tiene claro que en al menos dos años estará alejada de la televisión. Por el momentos, sus seguidores pueden disfrutar su reciente trabajo en “İlk ve Son” y en la película “Bir Denizalti Hikayes” (“Una historia submarina”), una producción de Netflix.

Özge Özpirinçci es un actriz y muy activa en sus redes sociales. (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

¿POR QUÉ ÖZGE ÖZPIRINÇCI NO ESTARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “ILK VE SON”?

Özge Özpirinçci anunció que no formará parte de la temporada 2 de la telenovela turca “İlk ve Son”. Así lo anunció cuando terminaron de rodar la primera entrega.

“El verano ha sido un poco ajetreado en los sets. Acabamos de terminar la primera temporada de ‘Primero y Último’. Hay una segunda temporada, ¡pero no estaremos!”, manifestó la artista que, además, ya había manifestado sus deseos de alejarse de las cámaras.

El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre debido a que actualmente está embarazada y ha revelado que el nacimiento de su hija es un motivo importante para dejar de lado, por ahora, su trabajo.

“He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada con mi trabajo (…) He llegado al punto de estar agotada durante el rodaje de ‘Mujer’, y después con ‘Ilk ve son’. Estaba exhausta”, dijo a Hürryet.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz turca ha señalado en una entrevista con “Hürryet”, que ha pensado en el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco, para su hija que viene en camino. Sin embargo, contó que ha recibido mucha resistencia por esta idea.

“Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, dijo a la mencionada revista

¿CÓMO FUE LA BODA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La noticia de la boda entre Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk , quienes tienen una relación de siete años, se conocieron gracias a la publicación de una fotografía de la amiga de la actriz, Tanem Sivar. Ella subió una instantánea en su cuenta en Instagram, lo que confirmó los rumores de una boda entre las estrellas de televisión.

Sivar fue la testigo del matrimonio por ser la persona más cercana que tiene la Bahar de “Kadin” en su entorno amical. Ella, en su publicación, le dijo que la amaba y la felicitó por el paso que estaba dando para formar su familia junto a su pareja y su hija que está en camino.

De esta manera, se supo que los ya esposos habían decidido darse el sí en el altar antes de la llegada de su bebé. Por las imágenes e información de portales de Turquía, se supo que la boda habría sido con no más de 20 personas y siguiendo todos los cuidados por el coronavirus.