¿Cuál es el reparto de “Imperdonable”? La película “The Unforgivable” es una de las novedades que están ganando más audiencia en la plataforma de streaming de Netflix. La cinta es protagonizada por Sandra Bullock, bajo la dirección de Nora Fingscheidt. La nueva producción cinematográfica tiene una historia que ha impactado a más de un usuario.

Por eso, muchos de los espectadores se han preguntado por los actores que conforman el filme, donde no solo Bullock ha brillado por su trabajo frente a las cámaras. La cinta llegó a los cines de Estados Unidos el 24 de noviembre pero ha ganado mayor protagonismo con su aparición en el gigante del streaming.

Sandra Bullock como protagonista de "Imperdonable". (Foto: GK Films)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “IMPERDONABLE”?

SANDRA BULLOCK COMO RUTH SLATER

Sandra Bullock es una de las actrices más prestigiosas de la historia del cine y ahora ha dejado una valla más alta con su interpretación de Ruth Slater, la protagonista de la película “Imperdonable”. La artista tiene una amplia carrera con títulos como “Gravity”, “Bird Box”, “Miss Simpatía”, entre otras.

VIOLA DAVIS COMO LIZ INGRAM

Mientras que Viola Davis da vida a la esposa de John Ingram, el abogado de Ruth, de quien no confía totalmente por las intenciones que podría tener. La actriz ya ha sido reconocida por sus trabajos en “Historias cruzadas”, “Barreras” y “Lecciones del crimen”, entre otras cintas.

Viola Davis interpretó a una criada afroamericana que llevaba el nombre de ‘Aibileen Clark’ en ‘The Help’. (Foto: DreamWorks)

JON BERNATHAL COMO BLAKE

Jon Bernathal, por su parte, da vida a Blake en “The Unforgivable”, el hombre que gana algo más que la confianza de Ruth en la mencionada película. Al actor se le recuerda por sus trabajos en “The Walking Dead”, “Baby Driver”, “El lobo de Wall Street”, entre otras producciones en la pantalla.

VINCENT D’ONOFRIO COMO JOHN INGRAM

Vincent D’Onofrio, en tanto, da vida a John Ingram, el esposo de Liz y es el abogado de Ruth. Su familia se muda a la casa de la protagonista, cuando ella deja la prisión, y acompañará a la expresidiaria en su reintegración a la sociedad. El intérprete ha tenido una destacada trayectoria con “Full Metal Jacket”, “Men In Black”, Daredevil”, Jurassic World”, entre otros.

Vincent D'onofrio, de traje blanco, como Wilson Fisk en "Darevil". (Foto: Netflix)

WILL PULLEN COMO STEVE WHELAN

Will Pullen, en “Imperdonable”, da vida a Steve Whelan, el hermano menor de Ketih, quien quiere ir detrás de los pasos de Ruth, cuando la protagonista deja la prisión después de dos décadas. Sin embargo, lo piensa dos veces por su pequeña hija. Pullen ha sido visto en proyectos como “The Good Wife” y “The Americans”.

ROB MORGAN COMO VINCENT CROSS

Otro miembro del elenco es Rob Morgan, un actor que da vida a Vincent Corss, el policía encargado de custodiar la libertad condicional de Ruth. Él, en la película, intentará que la protagonista no vuelva a meterse en situacions escabrosas. La celebridad ha destacado por sus actuaciones en “Stranger Things”, “This is Us”, “Daredevil” y “Don’t Look Up” con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

Rob Morgan en "Don't Look Up". (Foto: Netflix)

THOMAS GUIRY COMO KEITH WHELAN

Thomas Guiry tiene el reto de dar vida a Keith Whelan, el hijo del sheriff asesinado a manos de Ruth. Su desacuerdo con la libertad de la protagonista lo hace exigir una justicia que estará más allá de sus manos, todo por la memoria de su padre. El actor ha participado en “The Revenant”, “Law & Order” y “Mystic River”.

RICHARD THOMAS COMO MICHAEL MALCOLM

El actor Richard Thomas interpreta a Michael Malcolm en “Imperdonable”. Da vida al padre adoptivo de Katherine, la hermana de Ruth, y no permitirá que la joven haga contacto con la expresidiaria. Thomas estuvo en “It” y “The Americans”.

AISLING FRANCIOSI COMO KATHERINE MALCOLM

Aisling Franciosi, por otro lado, interpreta a la tierna Katherine Malcolm. Katie es la hermana menor de Ruth que fue adoptada por los Malcolm después de que la protagonista sea encarcelada. La joven dio vida a Lyanna Stark en “Juego de Tronos” y ha tenido papeles en “The Fall”, “Genius” y “The Nightingale”.

LINDA EMOND COMO RACHEL MALCOLM

Finalmente, otro de los integrantes destacados del elenco de “Imperdonable” es Linda Emond, quien interpreta a Rachel Malcolm. Se trata de la madre adoptiva de Katherine y esposa de Michael. Los padres se debatirán entre darle la oportunidad o no a Ruth de conocer a Katie. La actriz ha formado parte de “Lodge 49″, “Gemini Man” y “The Big Sick”.

Tráiler de "Imperdonable", película de Sandra Bullock para Netflix