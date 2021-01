La telenovela mexicana “Imperio de mentiras”, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, llegará a su fin este domingo 17 de enero de 2021. Esta historia llena de amor, odio y muchas traiciones empezó a emitirse el 14 de septiembre de 2020 por Las Estrellas y está cerca de despedirse del público con grandes sorpresas.

“Imperio de mentiras” es una nueva versión de la serie de televisión turca “Kara Para Aşk”, que sigue a un humilde y honesto oficial de policía, y una joven de familia adinerada, que se aventuran en una pasión tan imparable como prohibida. Después de que su padre y la novia del expolicía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos dentro de una red de corrupción, mientras luchan por su amor.

Leonardo Bechini y María Elena López se encargaron de hacer la adaptación de la telenovela turca de 2014. Aunque han mantenido la esencia del relato original, “Imperio de mentiras” promete un final muy diferente. Sus propios protagonistas, Angelique Boyer y Andrés Palacios, hablaron acerca de las sorpresas que tendrá el desenlace de la historia.

Angelique Boyer y Andrés Palacios son los protagonistas de la telenovela "Imperio de mentiras" (Foto: Televisa)

IMPERIO DE MENTIRAS: CUÁNTOS FINALES ALTERNATIVOS GRABARON ANGELIQUE BOYER Y ANDRÉS PALACIOS

En “Imperio de mentiras”, Angelique Boyer interpreta a Elisa Cantú, una joven adinerada que repentinamente debe luchar por encontrar la verdad tras el asesinato de su padre, descubriendo una entramada red de corrupción y encontrando el amor en un policía honesto.

En conversación con Infobae México, Boyer dijo que quedó sorprendida por los giros que dio la historia y que no conoce cuál será el final de “Imperio de mentiras” ya que grabó varios finales alternativos.

“Cuando leí el último capítulo dije ‘No puede creerlo, todo un imperio de mentiras”, le quedó muy bien el título. Nos hicieron vivir a los actores a través de nuestros personajes muchos corajes porque hacen cosas que de pronto uno no quisiera y es un ganar-perder, tocar fibras distintas, mucho drama, se disfrutó actoralmente”, contó la actriz.

En esa misma línea, Angelique Boyer confesó que no sabe exactamente qué va a salir al aire ya que grabó cuatro versiones del final. Esta experiencia es nueva para la actriz, ya que aseguró que los escritores la llevaron al límite y, a la vez, disfrutó del reto que fue darle vida a su personaje.

“Con Elisa pude experimentar un personaje que se apegó mucho a lo más humano que es personas con virtudes y defectos, efectivamente es una mujer que asume una responsabilidad que ni siquiera es suya y todo el tiempo ve por su familia, yo admiré esa capacidad que tuvo para ser empática, para resolver problemas sin afectar a ninguna mujer de su círculo”, declaró a Infobae México.

"Imperio de mentiras" se estrenó por Las Estrellas el 14 de septiembre de 2020 (Foto: Televisa)

Boyer se mostró agradecida por formar parte de este proyecto, ya que fue todo un reto grabar en medio de la pandemia por el coronavirus, que tanto ha afectado a la industria del entretenimiento.

“Admiré a cada uno de mis compañeros y compañeras, porque fue una situación humanamente complicada, siempre nuestro trabajo como actores es de “el show debe de continuar”. Aquí era algo apocalíptico y la actitud que tuvieron, desde nuestra capitana Giselle, hasta las primeras actrices… Era tan positiva y con ganas de ponerle el corazón que todo fluyó de una manera muy agradable”, agregó.

Por su parte, el actor Andrés Palacios, quien interpreta a Leonardo “Leo” Velasco, un agente de la policía honesto, contó al programa “Hoy” que hay varias alternativas del capítulo final. Incluso, los actores de la telenovela quedaron sorprendidos al grabar las últimas escenas por el giro que tiene la historia de cada personaje.

“Nos entregaron capítulos finales el mismo día. Como para que no supiéramos, no compartiéramos, no reclamáramos, seguramente también”, explicó. “”Oye, mi personaje iba para acá y de pronto cambió. ¿Cómo fue?” Así que será una sorpresa también para nosotros”, agregó.