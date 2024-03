Algunos pecados no pueden ser enterrados, pero el exsicario Finbar Murphy busca el perdón llevando una vida pacífica en un pequeño pueblo irlandés. No obstante, los fantasmas de su violento pasado lo encuentran en “In the Land of Saints and Sinners” (“En tierra de santos y pecadores” en español), película de suspenso y acción irlandesa dirigida por Robert Lorenz y protagonizada por Liam Neeson. Se trata de la segunda colaboración de Neeson con Lorenz después de la película de 2021 “The Marksman”. A continuación, te comparto datos como la fecha de estreno, la trama y los miembros del elenco.

La cinta escrita por Mark Michael McNally y Terry Loane cuenta con un elenco principal conformado por actores como Kerry Condon, Jack Gleeson, Ciarán Hinds, Sarah Greene, Colm Meaney, Desmond Eastwood, Niamh Cusack, Conor MacNeill, Seamus O’Hara, Mark O’Regan, Valentine Olukoga, Bernadette Carty, Conor Hamill y Anne Brogan.

¿DE QUÉ TRATA “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”?

De acuerdo con la descripción oficial de “In the Land of Saints and Sinners”, “Irlanda, años 1970. Deseoso de dejar atrás su oscuro pasado, Finbar Murphy lleva una vida tranquila en la remota ciudad costera de Glencolmcille, lejos de la violencia política que azota al resto del país. Pero cuando llega un grupo amenazador de terroristas, liderado por una mujer despiadada llamada Doirean, Finbar se ve arrastrado a un juego cada vez más cruel del gato y el ratón, lo que le obliga a elegir entre exponer su identidad secreta o defender a sus amigos y vecinos”.

Por lo que he visto en el tráiler, cuando el pasado de Finbar lo alcanza en el remoto pueblo irlandes, intenta mantenerse oculto de sus enemigos para no recurrir a la violencia. Sin embargo, Doireann McCann no está dispuesto a olvidar su venganza y arremete contra los habitantes del lugar. Para evitar más muertes y destrucción, Finbar debe hacerle frente con todo lo que tiene.

Aunque se niega a volver a ser el mismo hombre violento que asesinó a tantas personas, debe dejar que ese lado suyo resurja para derrotar a sus enemigos que amenazan su nueva vida.

Finbar Murphy (Liam Neeson) amenaza a Kevin (Jack Gleeson) en la película "In the Land of Saints and Sinners" (Foto: RagBag Pictures)

¿CÓMO VER “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”?

“In the Land of Saints and Sinners” se estrenó en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia el 6 de septiembre de 2023 y llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 29 de marzo de 2024 distribuida por Samuel Goldwyn Films.

En abril de 2022, se reveló que Netflix adquirió los derechos de distribución de la película en el Reino Unido e Irlanda.

Fecha de estreno de “In the Land of Saints and Sinners” en Estados Unidos: 29 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “In the Land of Saints and Sinners” en España: 19 de abril de 2024

Fecha de estreno de “In the Land of Saints and Sinners” en Canadá: 29 de marzo de 2024

TRÁILER DE “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”

Liam Neeson como Finbar Murphy

Kerry Condon como Doireann McCann

Jack Gleeson como Kevin

Ciarán Hinds como Vinnie O’Shea

Sarah Greene como Sinéad

Colm Meaney como Robert McQue

Desmond Eastwood como Curtis June

Niamh Cusack como Rita

Conor MacNeill como Conan McGrath

Seamus O’Hara como Séamus McKenna

Mark O’Regan

Valentine Olukoga

Bernadette Carty

Conor Hamill como Pat O’Donnell

Anne Brogan

Doireann McCann (Kerry Condon) busca a Finbar en un pueblo irlandés en la película "In the Land of Saints and Sinners" (Foto: RagBag Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”?

“En tierra de santos y pecadores”, producida por Markus Barmettler, Philip Lee, Bonnie Timmermann, Geraldine Hughes, Terry Loane, Adrian Grabe y Daniel Fluri, tiene una duración de 106 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS”?

La fotografía principal de “En tierra de santos y pecadores” empezó marzo de 2022 en Irlanda. La película se rodó principalmente en el condado de Donegal, asimismo se grabó adicionalmente en Dublín.

En conversación con Screen Rant, Liam Neeson contó: “Se rodó en el condado de Donegal, que se encuentra en el noroeste de la isla. Está en la República de Irlanda. Donde crecí, de donde vengo, es el Norte de Irlanda, que se conocería como Los Seis Condados. Hay 32 condados en total, en toda Irlanda. Pero los seis condados siguen siendo, políticamente, parte de Gran Bretaña. Irlanda del Norte, de ahí soy, y me crié a unas 30 millas de Belfast. Pero, en línea recta, desde donde filmamos hasta mi ciudad natal, tal vez sea un viaje de tres horas, tal vez menos”.