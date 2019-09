Inconcebible, ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Basada en el artículo ganador del premio Pulitzer “An Unbelievable Story of Rape” escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong, así como en el episodio radiofónico de This American Life, “Anatomy of Doubt”, Inconcebible (Unbelievable en su idioma original) es una miniserie que sigue a Marie, una adolescente acusada de mentir sobre haber sido violada, y las dos detectives que siguieron un camino sinuoso para llegar a la verdad.

El drama cocreado por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon, y producido por Grant, Michael Chabon, Ayelet Waldman, Sarah Timberman, Carl Beverly y Katie Couric, tiene como protagonistas a Toni Collette ('Hereditary'), Merritt Wever y Kaitlyn Dever.

Los ocho episodios de Inconcebible están disponibles en Netflix recién desde el viernes 13 de septiembre, pero los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda temporada.

¿INCONCEBIBLE TENDRÁ TEMPORADA 2?

El popular servicio streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de la ficción, pero considerando que se trata de una serie limitada lo más probable es que no tenga una continuación.

Si bien existen casos de producciones que fueron anunciadas como “limitadas” y consiguieron una segunda entrega, un claro ejemplo es Big Little Lies, este no sería el caso, ya que Inconcebible llega hasta el final del artículo, es decir, no hay más que explorar en una posible temporada 2. Además, no hay registro de que los dos detectives Rasmussen y Duvall trabajaran nuevamente juntos.

Aunque normalmente Netflix se toma algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y en base a ello decidir el futuro de una serie, y hasta el momento este drama tenga una aprobación del 92% basada en 25 revisiones, con una calificación promedio de 8.36 / 10 en Rotten Tomatoes y un puntaje promedio de 81 de 100, basado en 13 críticos en Metacritic, parece que no será suficiente para conseguir una segunda temporada.

Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon son los cocreadores de Inconcecible (Foto: Netflix) Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon son los cocreadores de Inconcecible (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE INCONCEBIBLE?

Si Netflix decide renovar Inconcebible para una segunda temporada, lo que es poco probable, los nuevos episodios llegarían a la plataforma streaming en algún momento del 2020.