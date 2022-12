Después de quince años de espera, Harrison Ford regresa en su icónico papel del arqueólogo estadounidense. La quinta entrega de la franquicia tendrá como nombre “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el llamado del destino” en español). Aquí te contaremos todo lo que sabemos de la película.

El pasado 1 de diciembre en CCXP, Disney lanzó el tráiler de “Indiana Jones 5″, la cual está dirigida por James Mangold (”Ford v Ferrari”). Además, como productores ejecutivos, tenemos nada más y nada menos que a las leyendas: Steven Spielberg y George Lucas.

Las primeras imágenes de la cinta han impresionado al público, pues no solo han dado un indicio de lo que tratará, sino que también se mostró una versión rejuvenecida de Harrison Ford, gracias a la magia del CGI. Esto ha causado mucha nostalgia en los fanáticos que han seguido la saga desde 1981.

A continuación, te contaremos la premisa de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, quiénes formarán parte del elenco y cuál es la fecha de estreno.

¿DE QUÉ TRATA “INDIANA JONES 5″?

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” hace un viaje hasta 1969, cuando el protagonista vive en medio de la carrera por llegar a la luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Con tal de conseguir su objetivo, su gobierno recluta a viejos enemigos nazis, algo que no agrada al arqueólogo. Por ello, es necesario que Harrison Ford aparezca rejuvenecido en algunas escenas.

Mientras tanto, en el presente, Indiana Jones es un profesor universitario que añora sus años de aventura. Sallah Faisel el-Kahir le propone regresar y será su ahijada Helena quien lo acompañe en esta ocasión.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “INDIANA JONES 5″

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE DEL REPARTO DE “INDIANA JONES 5″?

Por supuesto, “Indiana Jones y el llamado del destino” estará protagonizada por Harrison Ford, el icónico actor que ha formado parte de la franquicia desde el inicio.

El resto del reparto estará conformado por increíbles figuras internacionales como Phoebe Waller-Bridge de “Fleabag”, Mad Mikkelsen de “Animales Fantásticos” y Antonio Banderas de “Dolor y Gloria”. A continuación, la lista completa.

Harrison Ford como Indiana Jones

como Indiana Jones John Rhys-Davies como Sallah Faisel el-Kahir

como Sallah Faisel el-Kahir Phoebe Waller-Bridge como Helena, la ahijada de Jones

como Helena, la ahijada de Jones Mads Mikkelsen como Voller, un exnazi que ha sido contratado por la NASA

como Voller, un exnazi que ha sido contratado por la NASA Boyd Holbrook como Klaber, el secuaz de Voller

Phoebe Waller-Bridge es conocida por ser la creadora y protagonista de la serie de comedia negra "Fleabag". En "Indiana Jones and the Dial of Destiny", interpreta a Helena (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Toby Jones como Basil

como Basil Shaunette Renée Wilson como Mason, un agente del gobierno

como Mason, un agente del gobierno Antonio Banderas

Thomas Kretschmann

Oliver Richters

Ethann Isidore

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INDIANA JONES 5″?

“Indiana Jones 5″ está programada para estrenarse el 30 de junio de 2023 en las salas de cine de Estados Unidos.