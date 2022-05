Acusada por las autoridades en México por peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 000 millones de pesos (unos 146 millones de dólares), Inés Gómez Mont tenía que responder a la justicia, pero sorprendentemente desapareció.

Desde finales de 2020 la presentadora de televisión se alejó de los medios de comunicación y su paradero fue una interrogante, llevándose condigo a sus hijos y a su esposo, quien también fue incluido en la acusación. Sin embargo, todo podría dar un giro radical gracias a una entrevista de Tita Bravo, madre de Javier Díaz, pues en ella dejó entrever en qué ciudad se estaría escondiendo.

No se sabe si aquella información sea real o no, lo que sí es cierto es que no se conoce a ciencia cierta el lugar en el que estaría escondida Gómez Mont, siendo algo muy curioso y llamativo, principalmente de sus seguidores y fans, quienes quisieran saber un poco más sobre ella y su actualidad frente a la justicia.

La presentadora y su esposo Víctor Álvarez Puga son buscados por las autoridades (Foto: Inés Gómez Mont / Instagram)

¿DÓNDE ESTARÍA INÉS GÓMEZ MONT?

Tita Bravo concedió una entrevista con la revista TVyNotas, en la que manifestó su estrés debido a que no puede ver a sus nietos, ya que la presentadora de televisión los tiene con ella y se desconoce de su real paradero.

Sin embargo, la señora de 67 años también habló sobre el posible lugar en el que se contraría Inés Gómez Mont, pues le llegaron unos rumores sobre su estancia en México luego de haber pasado, presuntamente, varios meses en el extranjero.

“Claro que sé dónde se esconden, tengo amistades en varias partes del país y me han dicho que está escondida con el marido en una casa de seguridad en Chiapas porque el tipo es de allá, entonces tienen facilidad para poderse esconder. Allá tiene varios negocios y familiares, así que viven como si nada, eso es lo que me sorprende”, indicó la madre de Javier Díaz.

¿DÓNDE ESTARÍAN LOS NIÑOS?

Inés Gómez Mont tiene seis hijos, de los cuales cuatro de ellos los tuvo con Javier Díaz, por lo que la señora Tita Bravo está muy preocupada al respecto, ya que ella los tiene consigo y no los ve desde hace mucho tiempo, extrañándolos más conforme los días van avanzando.

Es por ello que también habría conseguido información de ellos, por lo que asegura que los pequeños ya no están con la conductora, sino con su abuela materna, cuando en realidad podrían estar con su padre.

“También sé que los niños ya no están con ella, me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo porque para eso está su padre, mi hijo es quien debe tenerlos. Les rentaron una casa, no sé si allá en Chiapas o en Puebla, sigo investigando, en eso ando. Javier, mejor que nadie, podría cuidarlos, en vez de seguir teniéndolos escondidos y sin ir a la escuela”, añadió.