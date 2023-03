“Inestable” (“Unstable” en su idioma original) es una comedia de Netflix que narra la historia de un excéntrico y narcisista genio de la biotecnología que intenta superar una gran pérdida con la ayuda de su tímido hijo, quien busca salir de la sombra de su padre y salvar el negocio familiar.

Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe son los protagonistas de la ficción que se estrenará el 30 de marzo de 2023 en la popular plataforma de streaming. Además, ambos se desempeñan como productores ejecutivos del programa junto con Victor Fresco.

Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh, Emma Ferreira, Fred Armisen, Tom Allen, J.T. Parr, Frank Gallegos y Brie Elay completan el elenco de “Inestable”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “INESTABLE”

1. Rob Lowe como Ellis Dragon

Rob Lowe, conocido por proyectos como “The Outsiders”, “St. Elmo’s Fire”, “Behind the Candelabra”, “The West Wing”, “Brothers & Sisters”, “Parks and Recreation” y “Dog Gone”, da vida a Ellis Dragon, un brillante científico biotecnológico que ha perdido la concentración tras la muerte de su esposa. “Cuando su excentricidad amenaza con hundir su nuevo invento transformador, su hijo Jackson interviene para ayudar a que su padre vuelva a la normalidad”.

Rob Lowe como Ellis Dragon en la serie "Inestable" (Foto: Netflix)

2. John Owen Lowe como Jackson Dragon

John Owen Lowe, que ha actuado junto a su padre antes, en la comedia de situación “The Grinder” y en la película navideña de Netflix “Holiday in the Wild”, interpreta a Jackson Dragon, el pragmático hijo de Ellis. De acuerdo con la descripción de Netflix, “es un consumado flautista que se ha mantenido al margen del negocio familiar, hasta ahora, cuando regresa a casa para tratar de sacar a su padre de su espiral emocional”.

John Owen Lowe como Jackson Dragon en la serie "Inestable" (Foto: Netflix)

3. Sian Clifford como Anna Bennet

En “Inestable”, Sian Clifford, que anteriormente trabajó en la miniserie “Quiz” y en la película “See How They Run”, asume el rol de Anna Bennet. “La directora financiera de Dragon que ha mantenido el tren en marcha durante el colapso emocional de Ellis. Es severa, fuerte, inteligente y obstinada, y una de las pocas personas que no tiene miedo de enfrentarse directamente con Ellis”.

Sian Clifford como Anna Bennet en la serie "Inestable" (Foto: Netflix)

4. Aaron Branch como Malcolm

Aaron Branch, comediante de stand-up Branch que apareció en episodios de “Kenan” y “Millennials”, es el encargado de interpretar a Malcolm, un amigo de la infancia de Jackson que recientemente fue ascendido de asistente de Ellis a gerente de proyecto del Red Lab experimental que cambia el juego.

Aaron Branch como Malcolm en la serie "Inestable" (Foto: Netflix)

5. Rachel Marsh como Luna Castillo

Rachel Marsh, apareció en los episodios de “NCIS: Los Ángeles”, “iCarly” y “Head of the Class”, asume el papel de Luna Castillo, la tímida científica Luna pasa sus días trabajando con Ruby en el proyecto de carbono a hormigón de Ellis.

Rachel Marsh como Luna Castillo en la serie "Inestable" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Inestable”: