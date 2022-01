Derin nos ha contado muchas cosas a través de su diario sobre lo que ha vivido desde que ella y Volkan volvieron a Tekirdag. Aunque su vida parecía un camino de rosas, la realidad que estaba viviendo era otra muy diferente. El personaje interpretado por la actriz Melis Sezen nos da más luces de lo que pasará en los próximos capitulos de “Infiel”.

La telenovela turca “Sadakatsiz” es una de las más vistas de la pantalla chica, no solo es un éxito de sintonía en su país de origen, también triunfa en España y otros países de América Latina. Y es que esta nueva adaptación de la producción británica “Doctor Foster”, aparecida en la BBC Televisión en 2015, se ha robado la atención del público internacional.

En los últimos capitulos de “Infiel”, Derin, la joven con la que Volkan mantiene una relación extramatrimonial y motivo de la ruptura con Asya, nos ha mostrado que no todo es lo que parece. A través de su diario, la joven ha revelado lo que realmente está viviendo. Aquí todos los detalles.

Derin es la causante de la ruptura matrimonial de Asya y Volkan (Foto: Medyapim)

LAS REVELACIONES DEL DIARIO DE DERIN SOBRE VOLKAN Y ASYA

Derin, la joven con la que Volkan mantiene una relación extramatrimonial y el motivo de la ruptura con Asya, tiene muchas que contar en los últimos capitulos de “Infiel”, la telenovela turca que es un éxito en España.

Ahora Derin y Volkan han regresado a la ciudad de la que partieron hace dos años, con una familia ya formalizada y enriquecida. A pesar de haber conseguido casarse con Volkan, el futuro de su matrimonio se ha tornado un poco incierto desde que descubrió el móvil secreto de su marido.

Desde que volvió a Tekirdag con Volkan, Derin nos ha contado muchas cosas en su diario sobre lo que ha vivido. Aunque su vida parecía un camino de rosas, la realidad que la joven estaba viviendo era otra muy diferente.

Derin descubrió el móvil secreto de su marido (Foto: Medyapim)

Los esfuerzos de Derin por ser feliz junto a Volkan han resultado un fracaso. Ella misma da fe de esta desagradable situación en su diario.

“Estoy segura de que Volkan quiere matarme y que aún ama a esa mujer y que no quiere estar conmigo. Le entristece no volver a atrás en el tiempo y por eso descarga su ira contra mí. Está descontrolado, me da miedo como me mira”, se escucha decir a Derin mientras alguien lee su diario.

La joven ha estado viviendo un infierno junto a Volkan, a pesar de que tenía esperanzas de recomponer su relacion y vivir felices. Derin se ha dado cuenta que su pareja aún sigue queriendo a su exesposa y por eso tiene roto el corazón.

Lo cierto es que ella hacia creer que vivía un cuento de hadas cuando en realidad su relacion no daba para más. La relacion de Derin y Volkan tambalea una vez más.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del show gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron. Es importante señalar que no es una serie médica, la elección de esta profesión es únicamente por el poder e inteligencia que le brinda al personaje principal.