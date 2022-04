¿Qué pasó en el capítulo 33 de “Infiel”? La telenovela turca retomó su historia con el segundo episodio de su temporada 2. Después del final de su primera entrega, “Infiel”, protagonizada por Cansu Dere, Melis Sezen y Caner Cindoruk, continuó sorprendiendo a la audiencia española. Por ello, aquí te contamos lo más importante que se vio en el capítulo 33, emitido por Antena 3.

En el capítulo anterior de “Sadakatsiz” (título original), Derin reapareció postrada en una silla de ruedas sin poder movilizar la mitad del cuerpo tras el accidente que tuvo; sin embargo, esto será una nueva estrategia para retener a Volkan, pues el arquitecto tiene pensado volver con la doctora.

Así lo deja saber Volkan, quien ha decidido contarle a Selçuk sus intenciones con Asya. Él le ha asegurado que nunca renunciará al amor de la doctora. Enterada de los planes de su pareja, Derin enfrenta a Asya y le deja en claro que el arquitecto le pertenece. ¿Qué pasó en el capítulo 33 de “Infiel? A continuación, los cinco hechos más importantes.

Derin enfrenta a Asya y le deja en claro que el arquitecto le pertenece (Foto: Medyapim)

CINCO COSAS QUE PASARON EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “INFIEL”

1. Asya y Ali dicen adiós a Estambul

Ali no está pasando por su mejor momento. Está sufriendo bullying en su colegio de Estambul desde que se mudaron tras el accidente en el que Asya casi pierde la vida. Cuando sus padres descubren el vídeo dónde ven los abusos que está viviendo, Asya y Volkan hablan con él para buscar una solución.

Volkan quiere buscar otro colegio en Estambul, pero Ali, que culpa a su padre de todo lo que le ha ocurrido a su madre, no quiere ni escucharlo. El adolescente va con su madre y deciden que se van de la ciudad por su tranquilidad. Esta decisión disgusta al arquitecto, pues no está de acuerdo con que su esposa e hijo vuelvan a Tekirdağ, sobre todo, porque ya había iniciado los trámites para vender su casa con Derin.

Asya y Ali dicen adiós a Estambul en "Infiel" (Foto: Medyapım)

2. Derin continúa con su malvado plan

Derin no se cansa de mentir y parece que no ha aprendido la lección después de ser descubrierta que no estaba embarazada. Tras el grave accidente en el que casi Asya y ella pierden la vida, aparentemente la joven había quedado inválida, pero parece que es otra más de sus muchas mentiras.

De hecho, la joven puede caminar, pero a todos, incluso a su familia, les hace creer que no. Incluso finge que se esfuerza para poder librarse de la silla de ruedas y volver a caminar algún día. Derin es consciente que Volkan sigue con ella por pena y por eso, con tal de retenlo, está dispuesta a seguir fingiendo.

Derin continúa con su malvado plan en "Infiel" (Foto: Medyapim)

3. El reencuentro entre Derin y Asya tras el accidente

Desde que Derin sabe que Asya ha vuelto a Tekirdağ, quiere dejarle las cosas claras. Después de su grave accidente, las dos mujeres vuelven a reencontrarse. La joven nada más ver a la doctora le dice que sabe perfectamente por qué ha regresado. Ella cree que está ahí por Volkan. Pero va más allá y le echa la culpa de su estado actual. Después de escucharla, Asya le responde y le asegura que está con vida, gracias a ella: “Volví a salvarte”, le dice.

Derin, que sigue diciendo que no puede caminar, le pregunta a Asya si ahora es médico de urgencias para limpiar su conciencia. “Si comprendieras lo importante que es la vida, no seguirías tan aferrada al pasado”, le responde Asya recordándole a Derin que casi pierden la vida ambas en el accidente. Pero la joven no entra en razón y le advierte a la doctora: “Volkan me pertenece y te pido que no intentes aprovecharte de esta situación”.

El reencuentro entre Derin y Asya tras el accidente en "Infiel" (Foto: Medyapım)

4. La sorpresa de Derin a Volkan

Vokan pretendía vender la casa en la que vivía con Derin para mudarse a Estambul y así estar más cerca de Asya y su hijo, pero el cambio de planes de la doctora le ha trastocado por completo. El arquitecto entonces intenta recuperar la casa, pero le cuentan que ya está vendida y que si quiere recuperarla tendrá que pagar el doble de dinero.

Por su parte, Derin que conocía las intenciones de Volkan, convence a su padre para vender la casa en la que viven y comprar una nueva. Así le da una sorpresa a su pareja: “Tenemos una casa, Volkan”, le dice mientras le da las llaves de su nuevo hogar. Volkan queda completamente sorprendido.

La sorpresa de Derin a Volkan en "Infiel" (Foto: Medyapım)

5. Asya visita al hombre al que salvó en la carretera

Asya vuelve a trabajar en el hospital de Tekirdağ. Allí pregunta por el hombre por el hombre al que salvó en la carretera. Su estado es grave: resultó con amnesia y no recuerda nada. Preocupada por la situación, la doctora va a visitarlo al hospital para agradecer su buena acción.

El hombre se llama Aras y tras el accidente, él solo recuerda a Asya. La doctora cree que está en deuda con el hombre y decide ayudarlo. Con juegos y otras técnicas, ayuda al misterioso sujeto a recuperar la memoria. Gracias a la ayuda de la médico, Aras empieza a recordar y se lo agradece con un gran abrazo, sin poder ocultar su emoción.