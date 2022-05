“Infiel” es una de las telenovelas turcas más exitosas del momento y prueba de ello son los altos índices de audiencia que tiene cada semana con el estreno de nuevos capitulos. Esta producción otomana mantiene en expectativa a todos con su trama protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk en los papeles principales de Asya y Volkan, respectivamente.

El drama turco, titulado originalmente “Sadakatsiz”, se ha convertido en una de las historias favoritas del público en España debido a su gran historia y al profesionalismo de sus actores como Cansu Dere y Caner Cindoruk, además del trabajo de Melis Sezen como Derin.

“Infiel” estrenó un nuevo episodio este domingo 8 de mayo mediante la señal de Antena 3, donde vimos que Asya y Aras iniciaron una relación sentimental, mientras que Volkan se dejó llevar por los celos. ¿Qué más ocurrió? Aquí te contamos todos los detalles.

La serie turca es protagonizada por los famosos actores turcos Caner Cindoruk y Cansu Dere (Foto: Infiel / Medyapim)

5 COSAS QUE PASARON EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “INFIEL”

1. Aras, dispuesto a todo por Asya

Desde que Aras le dio un inesperado beso a Asya, la pareja no había vuelto a verse. La doctora se fue huyendo con miedo al no saber quién es en realidad Aras. Luego el hombre se quedó muy disgustado cuando se fue pensando que no tendría que haberse lanzando a darle un beso.

“Lo que sientes puede que no sea cierto”, le dice Asya pensando que cuando Aras recupere la memoria, quizás no sienta lo mismo. “¿Tanta importancia tiene quiénes seamos en la vida?”, le dice Aras explicándole que el amor la mayoría de las veces surge sin avisar.

“Para mi eres un misterio enorme”, le dice Asya, pero Aras insiste en el que el amor es así, una aventura llena de misterio y que, aunque él tampoco la conoce mucho, duda que sus sentimientos hacia ella cambien: “Me has robado el corazón”.

Aras, dispuesto a todo por Asya (Foto: Med Yapim)

2. Bahar le cuenta a Asya que Derin puede caminar

Tras descubrir a Melih y Gönül hablando sobre que Derin puede caminar y que posteriormente Melih le dijera que no contara nada sobre que su sobrina ha estado mintiendo a todos, Bahar al final no ha podido guardar más el secreto.

Cuando está conversando con Asya, Bahar le cuenta que la verdad: “Derin puede andar”, algo que parece extrañar a Asya, aunque en el fondo no le sorprende demasiado después que estuviera tanto tiempo fingiendo estar embarazada cuando no lo estaba.

Bahar le cuenta que Melih y Gönül quieren que sea la propia Derin la que confiese y le pide consejo a Asya sobre si contárselo o no a Volkan. “Haz lo que te dicte el corazón”, le responde a Asya y le dice que ella no se lo contará a nadie.

Bahar le cuenta a Asya que Derin puede caminar (Foto: Med Yapim)

3. Volkan le cuenta a Asya y a Ali que va a divorciarse de Derin

Parece que Volkan ha reaccionado tras el beso entre Aras y Asya. El arquitecto teme perder para siempre a la doctora y decide actuar al respecto.

Con la excusa de ir a ver a Ali, Volkan le cuenta a Asya lo que le lleva rondando por su cabeza desde hace un tiempo: “Quiero divorciarme de Derin”.

“¿Sabe que la vas a abandonar?”, le pregunta Asya y Volkan le responde que se lo contará y que va a alquilar un piso cerca del suyo donde vivirá con la pequeña Zeynep.

Volkan le cuenta a Asya y a Ali que va a divorciarse de Derin (Foto: Med Yapim)

4. Asya decide darle una oportunidad a Aras

Después de darle muchas vueltas y saber que Aras está dispuesto hasta lo imposible por luchar por su amor, Asya decide apostar por el amor y dejar a un lado sus miedos.

La doctora Asya va a buscar a Aras a su casa y le dice que tiene que prometerle que siempre será sincero con ella: “No importa lo que recuerdes, pero no quiero que me ocultes nada”. Mientras que Aras le asegura que nunca le mentirá, entonces Asya le da un beso en los labios ante la sorpresa de Aras que no puede ocultar su emoción.

Luego, Aras le propone empezar desde cero y Asya le invita a ir con ella a la cena de Bahar y Melih para celebrar el futuro bebé de la pareja.

Asya decide darle una oportunidad a Aras (Foto: Med Yapim)

5. Asya y Aras llegan de la mano a la celebración de Bahar y Melih

Bahar y Melih organizan una cena para celebrar la llegada de su futuro bebé. Asya, que en un principio no iba a acudir, decide ir en el último momento a la cena acompañada de Aras

La pareja llega cogida de la mano ante la atenta y sorprendente mirada de todos en el lugar. Volkan, al verlos juntos, no puede ocultar su rabia.