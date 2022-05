Un capítulo nuevo de “Infiel” ha llegado a las pantallas de Antena 3 para disfrute de su audiencia. El triángulo amoroso conformado por Asya, Volkan y Derin sigue cautivando al público cada semana, y el domingo 22 de mayo no fue la excepción al presentarnos algunas revelaciones en torno a sus protagonistas.

Previamente en “Infiel”, Asya y Aras oficializaron su romance llegando de la mano a la fiesta de Bahar y Melih por su futuro bebé. Por supuesto, todos se quedaron sorprendidos, pero Volkan, además, también estaba muy celoso y no podía disimularlo. Las cosas no quedaron allí, porque el arquitecto decide pedirle el divorcio al Derin, que segundos antes había dejado sin palabras al resto de in vitados al levantarse de la silla de ruedas. Él sabía que su esposa estaba fingiendo todo.

“Infiel” también recibió en el capítulo anterior a un nuevo personaje: Leyla, una misteriosa mujer que llegó a Tekirdağ para complicar más las cosas. Todos están en el hotel Aras y Asya, Volkan que llegó allí después de pedirle el divorcio a Derin, quien, por cierto, conoció a la rubia en Londres. ¿Qué pasó en el capítulo del domingo 22 de mayo? A continuación, todos los detalles.

Asya y Aras oficializaron su romance llegando de la mano a la fiesta de Bahar y Melih por su futuro bebé (Foto: Med Yapim)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 38 DE “INFIEL”?

1. Aras recuerda todo

Aras ha recordado por completo todo, aun así, decide ocultárselo a Asya. La única persona que sabe la verdad es Kadir, porque quería saber si Mehmet, de quien está huyendo, ya le había encontrado y si Leyla había averiguado su paradero. Su amigo no tenía las respuestas, pero lo prometió investigar.

2. Complicaciones con Bahar

Bahar tuvo un sangrado y sin saber qué hacer, llama asustada a Derya. La médico llegó con una ambulancia y trasladó a su amiga hasta el hospital. Tras realizarle los exámenes, se supo que el bebé que espera no corre peligro, pero todo parecía indicar que sería un embarazo complicado.

3. Asya le pide tiempo a Aras

Aras se citó con Asya, quien le cuenta que las dudas habían vuelto a asaltarle. Temía que tuviera una familia que no recordaba, por lo que le pidió que se diesen un tiempo. La decisión de la doctora es solo hasta que recuerde algo sobre él.

Volkan descrubre a Aras y le hace frente (Foto: Med Yapim)

4. Volkan descubre el secreto de Aras

Leyla se presenta en la fundación que dirige el cuerpo médico del hospital de Tekirdag y ahí ve a Aras en compañía de Asya. Cuando la mujer quiere acercarse y desvelar que es su esposa, Kadir la detiene y le cuenta que su marido ha perdido la memoria. Volkan escucha todo y descubre la verdad de Aras, por supuesto, no duda en contárselo a su exesposa.

5. Asya comienza su venganza contra Aras

Luego que la cite en la casa de su infancia, Aras le dice a su novia que ha recordado todo y que tiene algo que decirle. Él le confiesa que está casado, pero para su sorpresa, ella ya lo sabía. Aras se queda totalmente sin palabras. Pero eso no es todo, la protagonista lo ha planeado todo y por eso Leyla llega al lugar. ¿Ahora que Asya se ha marchado, Aras tendrá la oportunidad de explicárselo todo?