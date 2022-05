¿Qué pasó en “Infiel”? La telenovela turca “Sadakatsiz” emitió su capítulo 39 en España a través de la señal de Antena. El triángulo amoroso conformado por Asya, Volkan y Derin sigue cautivando al público cada semana, y el episodio del domingo 29 de mayo no fue la excepción al presentarnos algunas revelaciones sobre sus protagonistas.

Previamente en “Infiel”, la relación sentimental entre Aras y Asya llegó a su fin debido a que se descubre el secreto del misterioso joven. Esta situación hace feliz a Volkan, quién finalmente consigue librarse del hombre que tenía un romance con su exesposa.

Por otro lado, Asya se enteró que Derin conocía desde mucho antes a Aras y decide enfrentarla exigiéndole explicaciones de por qué nunca le informó que el misterioso joven era casado. ¿Qué más ocurrió en el capítulo 39 de “Infiel”? A continuación, te contamos todos los detalles.

La relación sentimental entre Aras y Asya llegó a su fin (Foto: Med Yapim)

5 MOMENTOS CLAVES QUE OCURRIERON EN LA TELENOVELA “INFIEL”

1. Asya descubrió que Derin conocía el pasado de Aras

Asya descubrió que Derin sabía quién era Aras, pues se conocieron en Londres y se hicieron buenos amigos durante la estancia de la joven en la ciudad británica. La doctora enfrentó a su gran rival y le preguntó por qué ocultó que Aras estaba casado.

Derin afirmó que no quería estropear la historia de amor que comenzaba a surgir entre ambos. Sin embargo, Asya no le creyó ni una sola palabra y le dijo lo que pensaba: “Lo hiciste por puro egoísmo, porque creíste que si Aras estaba a mi lado, Volkan no se acercaría a mí, pero estás muy equivocada”.

Asya descubrió que Derin sabía quién era Aras y le exige explicaciones (Foto: Med Yapim)

2. Aras se despide de Asya

Aras se presentó en casa de Aysa y le entregó un cuaderno que había hecho con las fotos que le había ido tomando desde que se conocieron: “Siempre he fotografiado aquello que me gusta mucho, para tener un recuerdo bonito”.

La doctora le pidió que no le hiciera más difícil la despedida, pues tenía claro que después de su mentira, ya no podía haber nada entre los dos. Antes de irse, Aras le repitió varias veces que la amaba y después se marchó del lugar.

Aras se presentó en casa de Aysa para despedirse de ella (Foto: Med Yapim)

3. Aras se va de viaje a Londres

Asya volvió a trabajar al hospital y conversó con Derya en la que ella le contó que Aras voló a Londres de nuevo para retomar su vida y que no pensaba volver. La mujer le pidió que no le contase nada más acerca de su fugaz amor, pues prefería hacer como que nunca existió.

Aras y Volkan enfrentados por Asya en "Infiel" (Foto: Med Yapim)

4. Volkan se alegra por el alejamiento de Aras

Sin importar el dolor que atraviesa Asya, Volkan festeja y salta de alegría al enterarse que Aras se fue a Londres dejándole el camino libre para reconquistar a la doctora. Pero esto no será tan fácil como pensaba, pues, tendrá que esforzarse para poder acercarse a su exesposa.

Volkan festeja y salta de alegría al enterarse que Aras se fue a Londres (Foto: Med Yapim)

5. Gönul arroja ante Haluk su alianza de matrimonio

Gönul se presentó en la oficina de Haluk y le hizo entrega de su alianza de matrimonio. La mujer se hartó de rogarle que siga adelante con la estúpida idea de divorciarse y ahora es ella la que no piensa perdonarle tantas humillaciones. Verla en su oficina con una atractiva abogada fue la gota que colmó el vaso.

Gözde Seda Altuner interpreta a Gönul en "Infiel" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “INFIEL”?

La telenovela protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk se emite en España por la señal de Antena 3. Todos los domingos emite una nueva entrega en el horario de las 22:00 (hora local).