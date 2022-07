¿Qué sucederá en “Infiel”? La decisión de Asya de casarse con Aras no ha sido bien aceptada por Alí quien huye de su casa generando gran preocupación, pero el destino le jugará una mala pasada. Es por ello que el público en España espera con gran expectativa lo que sucederá en el nuevo episodio del drama turco que se emitirá el domingo 3 de julio por Antena 3. Aquí te contamos cinco momentos importantes que ocurrirán este fin de semana.

La telenovela “Infiel” cuenta con la participación de Cansu Dere junto a Caner Cindoruk en los roles protagónicos de Asya y Volkan. Ellos estarán acompañados por Derin, papel interpretado por Melis Sezen. Además, también resalta el nombre de Berkay Ates quien encarna a Aras.

“Sadakatsiz”, nombre original de esta producción, fue estrenada en Turquía en octubre del 2020 y debido al gran éxito conseguido puedo llegar a España en septiembre del 2021.

La historia de amor y traición en “Infiel” ha logrado imponerse semana a semana en la programación de Antena 3 y por ello aquí te contamos lo que sucederá en el siguiente capítulo.

Caner Cindoruk interpreta a Volkan en "Infiel" (Foto: Medyapim)

5 MOMENTOS CLAVES DE “INFIEL” QUE SE VERÁN ESTE DOMINGO EN ESPAÑA

1. Derin no quiere divorciarse de Volkan

Derin y Volkan acudirán ante un juez con la finalidad de que les otorgue el divorcio aunque quien no está muy convencida con esto es la joven.

“Lo cierto es que yo quiero a Volkan y no deseo divorciarme de él”, indica. Momentos después y al salir de sala de audiencias ella le explica a sus padres que no aceptó este trámite debido a que no quiere darle la custodia de su hija Zeynep.

Derin es interpretada por Melis Sezen (Foto: Medyapim)

2. Crece un sentimiento entre Selçuk y Nil

Los esfuerzos de Selçuk por liberar a su amada Nil dieron resultados y la joven le agradece mucho el gesto que tuvo con ella. Esto habría hecho que Nil tenga mayores sentimientos hacia el joven quien también se alegra de vivir ese momento.

Es así que su relación sentimental va por buen camino y no tienen temor en que todo el mundo sepa que sus corazones están más unidos que nunca.

3. Aras investiga la muerte de sus padres

Aras sigue buscando más pistas sobre la muerte de sus padres lo cual se produjo tras un incendio. Pero se dará con la sorpresa que quien le salvo la vida fue Haluk. Pero no fue el único, pues, Kadir también le asegura que otra persona también sobrevivió.

“Hay otro superviviente y creo que sé quien puede ser”, dice Kadir.

Aras quiere casarse con Asya en "Infiel" (Foto: Med Yapim)

4. La tristeza de Volkan

Por otro lado, muchos celebran la llegada del Nuevo Año y esto es un buen motivo para que la familia Güçlü se reuna, mientras que Asya hace lo mismo con sus seres queridos. La doctora festejará junto a Aras, Nil, Selçuk, Kadir, Derya, Melih y Bahar. Pero quien la pasará solo es Volkan quien ve a través de las cámaras como todos pasan buenos momentos, menos él.

5. Alí sufre un accidente

La felicidad de muchos se interrumpirá cuando la doctora reciba una llamada del hospital. Y es que su hijo Alí, quien se marchó dejando una carta, fue a una fiesta con Demir e Ipek, la prima de Selen. Ellos tuvieron un accidente automovilístico y fue llevado de emergencia al hospital. Los médicos trabajarán muy duro para salvarle la vida ¿Qué ocurrirá con el joven?.

Alí es el hijo de Asya y Volkan en la telenovela "Infiel" (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “INFIEL”?

En España la telenovela protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk sigue liderando el rating de sintonía cada fin de semana.

Sus episodios se pueden ver a través de la cadena Antena 3 que todos los domingos emite una nueva entrega. El horario elegido es desde las 22:00 (hora local) para el público español.