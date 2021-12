¿Cómo ver “Infiel” en Turquía? La telenovela turca “Sadakatsiz” estrenará su capítulo 44 durante esta semana, lo que ha sido tomado como los televidentes como un acontecimiento. Porque cada entrega de la serie está llena de sorpresas y revelaciones. En esta ocasión, el nuevo episodio dará más luces sobre lo que le sucedió a Asya (Cansu Dere) y Leyla (Aslı Orcan) y el rol que jugó Derin (Melis Sezen), la nueva esposa de Volkan (Caner Cindoruk), en el peligroso incidente.

La producción televisiva, que también es conocido como “Traicionada”, es una adaptación de “Doctor Foster”, creación de Mike Bartlett para la BBC Televisión, que apareció en 2015.

De esta manera, se ha conseguido una exitosa versión que combina lo mejor de la serie británica con el estilo muy marcado de las novelas turcas. Por eso, la trama ha conseguido calar no solo en Turquía sino que a nivel internacional.

“Infiel”, de esta manera, a pesar de los intentos de censura, fue renovada para una temporada 2, superando sus primeros 31 capítulos que aparecieron entre el 7 de octubre de 2020 y el 2 de junio de 2021. Ahora, desde el 29 de setiembre, se encuentra emitiendo sus nuevos episodios. El más reciente será el capítulo 44.

Derin en una escena de la temporada 1 de "Infiel". (Foto: Medyapım)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 44 DE “INFIEL” QUE APARECERÁ EN TURQUÍA?

La serie turca “Infiel” se emite en Turquía por la señal de Kanal D, todos los miércoles, en el horario de las 8:00 pm (hora local). De esta manera, “Sadakatsiz”, título original de la ficción otomana, estrenará el miércoles 22 de diciembre el capítulo número 44 de la serie, que se encuentra en un punto clave de la trama.

El público, sin embargo, deberá esperar unos meses para ver el capítulo 44 de “Traicionada” en español, cuando llegue a Antena 3, el canal con los derechos de transmisión de la novela otomana. Por ahora, solo se podrá disfrutar en Turquía a través de Kanal D. Aunque los avances de los episodios se encuentran disponibles en YouTube.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del programa de televisión gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo Ali (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron, así como de las personas que aparentaban ser sus amigos, pero sabían de la infidelidad de Volkan.

La cena en la que Asya revela que Volkan es un infiel, delante de su amante, Derin, y la familia de esta. (Foto: Medyapım)

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.

