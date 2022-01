La telenovela “Infiel” se ha convertido en una de las producciones turcas más exitosas de los últimos tiempos y para este domingo tiene preparado un nuevo capítulo donde la doctora Asya, protagonista del drama, verá perjudicada su imagen debido a la revelación de unas fotografías que fueron sacadas de contexto para dañar su reputación.

Con el protagonismo de la actriz Cansu Dere, quien interpreta a Asya, junto al actor Caner Cindoruk, en el papel de Volkan, “Infiel”(“Sadakatsiz”, en su idioma original) no solamente ha sido la telenovela más vista en Turquía, sino que debido a su gran éxito pudo cruzar fronteras y llegar a países como España y a algunos de América Latina.

El matrimonio entre Asya y Volkan se verá perjudicado luego que una extraña mujer llegue a sus vidas poniendo en peligro su relación que tanto trabajo les costó cuidar y sacarla adelante al lado de su hijo, Alí.

Asya y Volkan verán como su matrimonio se destruye. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE DOMINGO 23 DE ENERO POR ANTENA 3

El domingo 23 de enero la telenovela “Infiel” estará cargada de emociones y muchas sorpresas que dará que hablar entre sus miles de seguidores. Es por ello que Antena 3 dio a conocer la programación del drama otomano para este fin de semana.

El horario de “Infiel” este domingo 23 de enero es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

Sinan Taşkıran ha llegado a la vida de Asya como un soplo de esperanza (Foto: Medyapim)

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL CAPÍTULO 21 DE “INFIEL”?

1. Hicran confiesa que tiene cáncer

La tristeza embarga a Hicran quien le confiesa a Nil que padece cáncer de páncreas y la enfermedad está en fase terminal.

“Por eso regresé a Tekirdag. Quería reencontrarme con mi hijo antes de morir y confesarle quien era su padre”, dice Hicran sin pensar que Selçuk ha escuchado todo.

Selçuk va y le comenta todo a Asya quien solo puede confirmar lo dicho por Hicran, que sus días se acortan.

En la telenovela Infiel, Hicran es la madre de Selçuk. (Foto: Antena 3)

2. El plan de Gönul

Luego que Selçuk revelara toda su verdad delante de los invitados al evento realizado por Derin, todos empiezan a conversar sobre el tema y sobre los padres del joven; sin embargo, es Gönul quien no permitirá que esto perjudique a la familia y para ello se le ocurre una idea.

La mujer decide que alguien debe seguir Asya y obtiene fotografías, supuestamente, comprometedoras de la doctora con su amigo Sinan, justo en el momento en que ambos se despedían en la puerta de su casa.

Gözde Seda Altuner interpreta a Gönul. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

3. Las fotografías comprometedoras

Gönul está dispuesta a ir más allá. Envía las fotos al periódico local y le exige a la directora del medio de comunicación a que informe eso como si fuera una primicia. Esto sale como la mujer lo pidió y a la mañana siguiente todo el pueblo lee la noticia en portada.

4. Alí sufre por los rumores sobre su madre

En su escuela, Alí tiene que soportar los comentarios de varios de sus compañeros respecto a su madre. Pero Demir lo defenderá de las burlas.

“Así que ahora tiene un nuevo novio. Se ha olvidado pronto de tu padre”, le dice uno de sus compañeros a Ali.

Cansu Dere es la doctora Asya en Infiel (Foto: Medyapim)

5. Asya tiene problemas en el hospital

La noticia es leída por el director del hospital quien le recomienda a la doctora que acuda a su despacho y que trate de evitar que su vida sentimental de que hablar en la ciudad.

“Que sus amoríos sena de dominio público no ayuda a la imagen de la clínica. No me haga tener que tomar acciones en su contra”, señala el médico.