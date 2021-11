Calificada como una de las producciones turcas más exitosas de los últimos tiempos debido al gran nivel de sintonía que obtiene en cada capítulo, la telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) se ha convertido en la preferida de España. En ese país, esta gran producción puede verse a través de la señal de Antena 3.

En ese sentido, la historia que protagonizan la doctora Asya, interpretada por la actriz Cansu Dere y Volkan, personaje encarnado por Caner Cindoruk, es la preferida de los televidentes de Antena 3. En la ficción, esta es una pareja de esposos quienes además de vivir con su hijo verán que su felicidad se aleja de ellos luego que una mujer ingrese a sus vidas.

Es así que se destruye la relación sólida que sostenían Asya y Volkan. Cabe indicar que el drama otomano es una adaptación de una serie británica aparecida en 2015: “Doctor Foster”. Esta creación de Mike Bartlett apareció por la señal de la BBC Televisión y ha tenido un relativo éxito en Reino Unido cuando estuvo al aire.

Infiel es protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk.

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE FIN DE SEMANA

Los fanáticos de “Infiel” han convertido a esta producción otomana en una de las más vistas en España. Es por ello que hay gran expectativa en lo que pueda pasar en cada capítulo de la telenovela debido a que la emoción y las sorpresas son características del drama turco.

Por ello, Antena 3 ha dado a conocer el horario en que será transmitida la telenovela turca este fin de semana donde promete atrapar a sus miles de seguidores.

El horario elegido para este domingo 21 de noviembre es desde las 22:10 horas hasta las 24:00 horas (hora local).

Para alegría de sus miles de seguidores, los capítulos de la telenovela se extenderán hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 22. Es así que desde las 00:00 horas hasta las 02:30 horas (hora local) de ese día también se podrá ver la telenovela.

Asya y Volkan junto a su hijo Ali en la telenovela Infiel.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL CAPÍTULO 12 DE “INFIEL”?

Muchas son las sorpresas que se podrán ver en el próximo capítulo de la telenovela “Infiel”. Es por ello que te contamos qué ocurrirá en el episodio 12.

1. VOLKAN ENFRENTA A SELCUCK

Volkan decide llevar a Ali a su casa después de decorar juntos el árbol de Navidad pero se llevará una gran sorpresa cuando observa que Selçuck merodea la casa de Asya. Ante ello, se le pasa por la mente que él sería quien trato de asfixiarla.

Decidido a todo va hacia él y lo enfrenta. “Te dije que estuvieras cerca de ella para vigilarla y asustarla. Lo de la piedra con la nota amenazante fue suficiente. No te acerques más a Asya o te mataré”, le dice Volkan al sospechoso.

Pero sus advertencias no hacen efecto en el hombre quien también decide enfrentarlo, además de pedirle -a Volkan- que le pague todo lo que le debe para dejar tranquila a Asya. “Tu ex mujer me hizo demasiado daño y ahora le toca pagar a ella”, le dice a Volkan.

Caner Cindoruk es Volkan Arslan, un hombre que engañará a su esposa con una muchacha mucho más joven que él en Infiel.

2. ASYA PIENSA QUE SU ESPOSO ESTÁ DETRÁS DE LOS ATAQUES

Angustiada por los ataques que padeció a manos de un hombre sospechoso, Asya comienza a sospechar que su esposo está detrás de toda esa situación. Ante ello, decide distanciarse de él.

Asimismo, su hijo Ali observa a su madre muy triste y le promete que pasará Navidad junto a ella.

3. LA SUBASTA BENÉFICA

Una subasta benéfica para los niños más necesitados de la ciudad se realiza en el hotel de propiedad de los Güçlü. Ante ello, Gönul trata de impedir que Bahar venda los juguetes que ella elabora a mano luego de los desprecios a Derin.

En ese momento, Asya trata de defender a su examiga y logra que se le entrege un puesto. La doctora le compra un peluche a Zeynep, pero Derin se lo arrebata de las manos.

Cansu Dere interpreta a la doctora Asya en la telenovela Infiel.

4. LA DECISIÓN DE ISHAN

Ishan, por su parte, dejará las cosas claras a Hakan y Derya: no hay forma de que Asya deje de ser la jefe del hospital. El dueño del centro de salud se ha enterado del soborno de Volkan, poner dinero para los equipos a cambio del despedido de su exesposa.

“No echaremos a la señora Asya a cambio de una donación para la clínica. Caso cerrado”, le dijo a Harkan. Mientras que a Derya, quien sacará cuerpo de la situación, le dirá que “usted es una mujer muy válida, pero no será médico jefe en esta clínica”.