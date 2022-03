¿Cuál es el horario de la telenovela “Infiel”? El domingo 20 de marzo se estrenará un nuevo capítulo de la exitosa producción turca que triunfó en su país y que en la actualidad hace lo propio en España. En el episodio 29 Asya no acepta regresar con Volkan y el arquitecto decidirá renunciar a la doctora, y por otro lado, Derin puede quedar al descubierto si es que Volkan se entera que fingió un falso embarazo para retenerlo.

Estrenada con el nombre original de “Sadakatsiz”, la telenovela “Infiel” es protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, quienes interpretan a Asya y Volkan, respectivamente. Ambos actores se han ganado el reconocimiento del público y sus fanáticos han ido en aumento a raíz de su participación en la producción otomana.

“Infiel” es transmitida en España mediante la señal de Antena 3 y cada domingo estrena un nuevo capítulo.

En el capítulo anterior Asya y Derin son liberadas luego que Faruk y Nazan las secuestraran. Asimismo, Volkan enfrentó a Derin por haber denunciado a la doctora del rapto, pero la discusión entre ambos hace que la joven sufra un posible aborto. El plan de la joven es que el arquitecto se quede con ella fingiendo un falso embarazo.

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 20 DE MARZO POR ANTENA 3

El fin de semana la telenovela “Infiel” estará cargada de emocionantes escenas que se podrán ver a través de Antena 3. Es por ello que la cadena televisiva dio a conocer el horario del drama turco.

El horario de “Infiel” el domingo 20 de marzo es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

La actriz Cansu Dere es recordada por participar en la telenovela "Infiel" (Foto: Cansu Dere / Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 29 DE “INFIEL”?

Luego que Asya fue liberada tras el rapto, Volkan confía en recuperar a su exmujer aunque no todo saldrá como lo espera. Por un lado tiene a Derin quien finge un embarazo y, por otra parte, la doctora no quiere saber nada de él. Ante ello, el arquitecto decide renunciar a su amor. Conoce aquí todo lo que ocurrirá en el capítulo 29.

Nil decide alejarse de Selçuk

Tras la muerte de Hicran, el comportamiento violento volvió al joven Selçuk quien otra vez actuó de manera incorrecta con Nil. Pero en esta ocasión, la joven ha decidido no soportar esa actitud que aguantó mucho tiempo y decide alejarse del hombre.

“Creo que entre nosotros no puede haber ni una amistad”, dice la joven.

Pero no todo será malo para Nil, pues, aparecerá en su vida Pelin, un joven agradable y noble que se ha enamorado de la chica. La simpatía entre ambos surge rápidamente y deciden salir. Esta situación es totalmente desconocida para Selçuk ¿Qué opinará?

Nil es interpretada por Nazli Bulum (Foto: Med Yapim / Medyapim)

Volkan renuncia a Asya

El arquitecto Volkan ha entendido que Asya no volverá con él con una serie de chantajes. Ante ello, decide ya no insistir más y dejar que haga su vida.

“No voy a incomodarte más con mi presencia. Dejaré de buscarte y también de llamarse”, le dice Volkan a la doctora.

Pero también le revela el motivo por el que le fue infiel. “Me cansé de vivir bajo tu autoridad, haciendo siempre lo que querías. Yo era como una planta artificial más de esta casa, pero no me atrevía a dejarte, porque te amo”, dice el arquitecto.

Al llegar a su casa donde vive con Derin, Volkan se queda dormido en el sofá.

Caner Cindoruk interpreta al arquitecto Volkan (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Haluk viaja a Estambul

Luego de algunas semanas Asya nuevamente se dedica a trabajar en su profesión y abre una clínica. Quien le ha ayudado en la decoración es Turgay, mientras que Bahar sigue ilusionada por tener una amistad con Melih.

Por otro lado, Haluk viajó a Estambul para recuperarse luego del ataque que sufrió. En esa ciudad estará hasta que esté aliviado. Su hermana lo acompañará, pues, quiere tener paz y alejarse de Terkidag.

Haluk sufre una convulsión y tiene que recibir tratamiento (Foto: Burak Sergen)

El plan de Derin puede quedar al descubierto

Derin continúa con su plan de fingir su embarazo pero este plan está cerca de su fin y cuando Volkan le pide ir juntos a que le hagan una ecografía algo ocurrirá. Derin ingresa al hospital y es Derya quien la atiende a la joven y le realiza el ultrasonido. ¿Qué ocurrirá en el hospital? ¿Cuál será la reacción de Volkan?