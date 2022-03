¿Cuál es el horario de la telenovela “Infiel”? La exitosa producción turca está más emocionante que nunca y este domingo 27 de marzo estrenará un nuevo capítulo a través de Antena 3 en España. En el episodio 30 el cumpleaños de Ali será un motivo para que Volkan y Asya nuevamente estén juntos pero esto no será del agrado de Derin quien planeará algo contra la doctora.

La telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) actualmente es transmitida en España mediante Antena 3 y se ha convertido en una de las producciones más vistas en ese territorio. Cada domingo se estrena un nuevo episodio del drama otomano que trae miles de sorpresas.

Cansu Dere interpreta a Asya en “Infiel” (Foto: Medyapım)

Esta telenovela es protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, quienes interpretan a Asya y Volkan, respectivamente. Quien también aparece en esta historia es su hijo Ali (Alp Akar) y Derin, interpretada por Melis Sezen.

En “Infiel” se relata la historia del matrimonio de Asya y Volkan el cual se verá arruinado luego que una extraña mujer de nombre Derin se interponga en sus vidas perjudicando la relación de varios años. Alí será quien sufra las consecuencias de la separación de sus padres.

Ali, Volkan y Asya en escena en "Infiel" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 27 DE MARZO POR ANTENA 3

Las emociones y sorpresas en la telenovela “Infiel” estarán a la orden del día y para este fin de semana el público quedará impactado con el episodio que emitirá Antena 3. Es por ello que la cadena televisiva dio a conocer el horario del drama turco.

El horario de “Infiel” el domingo 27 de marzo es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

"Infiel" es una de las telenovelas más vistas en España (Foto: Medyapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 30 DE “INFIEL”?

A pesar que Volkan decidió dar un paso al costado, un nuevo hecho lo unirá nuevamente con la doctora Asya, pero Derin nuevamente estará cegada por los celos y decidirá humillarla. Conoce aquí todo lo que ocurrirá en el capítulo 30.

¿Volkan y Asya nuevamente juntos?

Luego de renunciar a su amor, Volkan cumple su palabra de alejarse de Asya y esto es algo que le hace muy bien a la doctora quien le agradece ese gesto. Sin embargo, dentro de una semana será el cumpleaños de Ali, el hijo de ambos. El joven quiere como regalo que sus padres estén juntos con él ese día tan especial.

“Podemos ir al centro comercial a comer y a comprarme mi regalo de este año”. Asya y Volkan aceptan la proposición.

En escena Alí, Asya, Derin y Volkan (Foto: Medyapim)

Derin malogrará el cumpleaños

No todos los planes saldrán como lo pensaron debido a que Derin, quien pasea por el mismo centro comercial, ve a la familia -Volkan, Asya y Ali- disfrutando de buenos momentos juntos. Sin embargo, para sorpresa de todos se acerca a Ali y le entrega un obsequio.

“Mañana quizá no pueda ir a tu festejo, así que te lo entrego por adelantado”, le dice y se retira rápidamente.

Los celos consumen a Derin

Alí le pide a su padre que se quede a dormir con ellos y eso es algo que Volkan no puede rechazar, a pesar que al inicio le dijo que no podía. Tras ello, el arquitecto llama a Derin y le informa que no llegará a casa.

La mujer es consumida por los celos pensando que estará con Asya y rápidamente crea un plan para perjudicar a la doctora.

Los celos invaden a Derin al enterarse que Volkan se quedará a dormir con su hijo y con Asya (Foto: @medyapimresmiy)

El cumpleaños de Alí

Llegó el día del cumpleaños de Alí y Asya recuerda que en ese lugar, donde se realiza la celebración, fue donde encontró a su exesposo con otra mujer. A pesar de eso saca muchas fuerzas y olvida por un momento ese mal rato y recibe a los invitados.

También llega Melih, quien tiene una relación con Bahar, también Gönul ingresa al local pero ocultará su enfado al ver a su hermano de la mano de Bahar.

Derin malogrará la fiesta

Para sorpresa de todos, Derin llega a la fiesta en compañía de Asya Günalan, la amante del padre de la doctora. La joven informa a los presentes que su compañera es la madre de Asya, tras conocer que su esposo tenía una aventura decidió acabar con él y se suicidó también.

Pero la doctora no se quedará callada y responde a esa versión.

“No me avergüenzo de lo que pasó con mis padres, porque yo no soy culpable de nada”, dijo.

Aunque quien saldrá más perjudicada es Derin luego que su plan quedará al descubierto ante todo el mundo. “Retienes a Volkan con una mentira”, expresa Asya.