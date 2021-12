Özge Özder se ganó el respeto y cariño de todos con su papel de la villana Kivilcim, en “Doctor milagro”, aunque su historia llegó a su fin en la segunda temporada envuelta de polémica y rechazo del público; al punto que tuvo que salir a dar explicaciones sobre la salida de su personaje. Caso contrario de lo que vive ahora en “Infiel”, donde interpreta a Derya Samanlı.

Tras su exitoso paso por “Doctor milagro”, Özge Özder llegó a “Sadakatsiz” (en su idioma original) para interpretar a una mujer con energía cálida y muy divertida. Pero su historia cambiará luego de que Asya, la protagonista, descubra que ella sabía que Volkan le era infiel, y que en más de una ocasión le ocultó las cosas que hacía su marido.

A diferencia de lo que le ocurrió en la historia de Ali Vefa, el público de “Infiel”, está contento con el trabajo de Özder interpretando a Derya en la telenovela turca. Pero, ¿quién es la mujer a la que acusan de ser responsable de la separación de los protagonistas? Aquí algunos detalles.

Özge Özder es Derya Samanlı en "Infiel" (Foto: Medyapim)

QUIÉN ES DERYA SAMANLI DE “INFIEL”

Derya Samanlı es divertida y buena persona, aunque casi siempre está metiendo las narices en la vida de otras personas para ocultar sus propias heridas y no pensar en lo que realmente le está haciendo daño.

Sus amigos de la infancia, Volkan, Bahar y Mert, son muy valiosos porque no tiene a nadie más en esta vida que a ellos. Por eso siempre está luchando por mantenerlos cerca e, incluso, es capaz de hacer lo que sea por defenderlos.

Además, Derya es compañera de trabajo de Asya, esposa de Volkan, los protagonistas de la historia. Derya y Asya mantienen una muy buena relación; al menos hasta que la mujer de su mejor amigo descubre que su compañera de trabajo y amiga conocía la doble vida que su marido estaba llevando con Derin.

¿QUÉ PIENSA ÖZGE ÖZDER DE “INFIEL”?

En una entrevista, Özder se refirió a su trabajo en “Infiel”, producción que le dio estabilidad y la hace sentir bien, además de hacerle disfrutar del éxito y la fama. “Es nuestro segundo año y creo que obtiene los ratings que se merece. No es una gran sorpresa para mí. Que haya la más mínima aspereza, que no nos penetre, todo se dibuja desde el principio. Nuestra audiencia no es infiel”, dijo la actriz turca.

ASYA DECUBRE INFIDELIDAD DE VOLKAN

Asya descubre que Volkan tiene una aventura con una joven, Derin. Y peor aún, se entera de que todos sus amigos y personas a su alrededor sabían de esta relación, pero nadie nunca se lo dijo. La doctora se da cuenta que ha estado viviendo en una red de mentiras, pero, cuando los detalles detrás de la traición salen a la luz, todo comenzará a arder. En esta historia, Asya se niega a ser una víctima de su vida y quiere vengarse de su marido y de todos los demás que la traicionaron.

VOLKAN CULPA A DERYA

Luego que se descubra la verdad, Asya se separa de Volkam; este no se queda tranquilo y busca responsables. Para él, una de ellas de Derya, su mejor amiga y compañera de trabajo de su ex esposa. Por eso la busca y le pide explicaciones. “Estoy así porque no me avisaste de esto”, le recrimina Volkan a Derya. A pesar de los intentos de Derya por salvar el pellejo a Volkan en numerosas ocasiones, el arquitecto acude en su busca culpándole de todo.