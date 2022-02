Tras la desaparición de Derin han surgido muchas dudas en torno a ella y su círculo más cercano. A lo largo de los últimos capítulos de “Infiel” hemos visto reacciones sospechosas en Volkan, quien quería divorciarse de la joven desaparecida para volver a los brazos de Asya, pero aún nada está dicho y están saliendo a la luz detalles que pocos conocían.

Y es que Derin nos ha mostrado que no todo es lo que parece. A través de su diario, la joven ha confesado que su vida era un infierno al lado de Volkan, a pesar de que tenía esperanzas de recomponer su relación y vivir feliz al lado del empresario.

La vida que mostraba Derin parecía un camino de rosas, pero la realidad que estaba viviendo era otra muy diferente. A raíz de su desaparición, varios secretos se están revelando y todos los ojos están puestos en Volkan (Caner Cindoruk) y la doctora Asya (Cansu Dere), los protagonistas de la telenovela turca que es un éxito en España.

"Infiel" está protagonizada por los actores Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ PASÓ CON DERIN ANTES DE SU DESAPARICIÓN?

La desaparición de Derin ha sorprendido a todos en “Infiel”. Desde que se desconoce el paradero de la joven se están destapando varios secretos sobre ella y algunas pistas están dando luces de lo que ocurría en su vida realmente.

Antes de desaparecer, Derin estaba viviendo un verdadero tormento. Después de enterarse que Volkan quería divorciarse de ella para volver a los brazos de Asya, la actitud de la joven ha dado un giro radical.

Derin estaba al borde de la locura justo después de escuchar la conversación entre Volkan y Asya. Sin embargo, lo más extraño de todo es que después de soltar toda la ira y la rabia que lleva dentro, Derin aparece ante todos con una calma que hace sospechar a cualquiera.

Derin es la causante de la ruptura matrimonial de Asya y Volkan (Foto: Medyapim)

Por otra parte, Derin lleva tiempo escribiendo cosas en su diario que nada tienen que ver con la realidad que se ve desde fuera. Aunque sí que es cierto que ella también pone toda la responsabilidad sobre su marido Volkan.

“Estoy segura de que Volkan quiere matarme y que aún ama a esa mujer y que no quiere estar conmigo. Le entristece no volver a atrás en el tiempo y por eso descarga su ira contra mí. Está descontrolado, me da miedo como me mira”, escribió Derin en su diario.

Además, los capitulos de “Infiel” han revelado que Derin se autolesionaba estando con Volkan. ¿Por qué razón la joven hacia esto? ¿Querrá ser una víctima de toda la situación? ¿Buscará tan solo la atención de Volkan? ¿Qué hay detrás de eso?

Derin se autolesionaba estando con Volkan (Foto: Medyapim)

Otra pista que no ha pasado desapercibida es el anillo de Derin. “Todo empieza ahora”, decía el mensaje que acompañaba la caja del anillo. Un mensaje muy propio de Volkan, puesto que él fue quien envió muchos mensajes amenazantes a Asya cuando volvieron a la ciudad de Tekirdag.

Además, en el último capítulo Volkan reconocía a Bahar que “estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que Asya le perdonase”.

¿Dónde está Derin? ¿Qué pasó con ella? ¿Quién es el culpable de su desaparición? Estas y otras interrogantes serán resueltas en los próximos capitulos de la telenovela turca “Infiel” que se emite en España por la señal de Antena 3.