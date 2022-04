Ingrid Coronado fue durante muchos años uno de los rostros más representativos de Venga la Alegría. Sin embargo, en 2018 decidió dar un paso al costado en el programa y alejarse de la televisión. Desde ese momento, muy poco se supo de la conductora.

Cabe resaltar que desde su alejamiento de la televisión solo tuvo una aparición en televisión y lo hizo en el reality de competencia “Todos a bailar” donde fue invitada.

Sin embargo, nunca había revelado los verdaderos motivos de su salida del programa y por qué desapareció de la televisión.

¿POR QUÉ INGRID CORONADO SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN?

A través de su canal oficial de YouTube, la presentadora reveló los motivos para tomar la radical decisión de alejarse de las cámaras.

De acuerdo con su video, subido en enero del 2020, se encontraba en el dilema de continuar en la televisión, afianzándose en un programa en el que destacaba, o dedicarse a sus hijos a tiempo completo.

“Pensé, quería estar con mis niños, evidentemente tengo que mantenerme a mí, a mi casa, pero no puedo estar en un lugar donde estoy tan infeliz, no puede ser que esté pasando tan mal, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo”, señaló en su canal de YouTube.

Sin embargo, no fue una decisión fácil, pues abandonaba una faceta en la que destacaba e ingresaba a un futuro incierto. “Me vinieron 580 mil pensamientos a la cabeza. Pues sí, tenía todo el terror del mundo, debo decirles que sí, es así”, indicó.

Su perspectiva cambió, estando del otro lado de la caja y veía sus excompañeros que abandonaban la televisión: “cuando ya no trabajaban en tele, como que a veces yo pensaba ¡Ay pobres! Qué triste, ya no tienen la tele, los sentía algo así como exiliados de un país, como si el trabajo en la tele fuera mi única posibilidad, como si no hubiera un mundo fuera de ahí”, comentó.

INGRID CORONADO EN VAMOS A BAILAR

Sin embargo, en 2021 hizo un regreso sorpresa a Vamos a Bailar, suceso que sus compañeros de Venga la Alegría no dejaron pasar.

Al ser consultada por cómo se sentía, la presentadora indicó: “Muy bien, bien llorosa, la verdad. Ya saben, una es llorona y desde que entré... creo que ya está bien corrido el rímel”, comentó.