El mundo ha quedado sorprendido por el reciente fallecimiento del conductor de televisión Fernando del Solar quien es recordado por haber mantenido un romance con Ingrid Coronado durante muchos años. Pero si bien su historia de amor fue una de las más famosas, nadie podía creer que en el 2016 tomarían la decisión de seprarse.

Fernando del Solar trabajó muchos años en la televisión y colaboró con importantes programas como “Venga la Alegría”, “Hoy” y “La Academia”. Una característica del conductor fue su gran carisma y alegría con la que pudo ganarse al público televidente.

Fernando del Solar (Foto: Fernando del Solar/Instagram)

Por su parte, Ingrid Coronado también se desempeñó como conductora de televisión y además es una reconocida actriz y cantante mexicana. Gracias a su gran talento pudo integrar el famoso Grupo Garibaldi cuyas canciones se han vuelto muy famosas en todo el mundo.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado, dos Celebs de México, sorprendieron en el 2008 a sus miles de seguidores cuando anunciaron que eran pareja. Desde aquella época fueron considerados como una de las parejas del momento.

Pero así como tuvieron momentos llenos de amor y felicidad también atravesaron por situaciones algo complicadas. Conoce cómo fue la gran historia de amor de Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

Fernando del Solar (Foto: Fernando del Solar/Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE FERNANDO DEL SOLAR E INGRID CORONADO

La relación sentimental de Fernando del Solar con Ingrid Coronado también ha sido muy comentada durante las últimas horas. Por ello, aquí te contamos cómo nació su historia de amor.

2002: Se conocieron

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se conocieron durante las grabaciones del programa “Sexos en Guerra”. Esto sucedió en el 2002 y el mencionado programa era transmitido por TV Azteca.

Todo empezaría con una simple amistad la cual poco a poco fue fortaleciéndose y la atracción entre ellos fue algo inevitable.

2008: Confirmaron su relación

Todos los televidentes quedarían sorprendidos en el 2008 cuando Fernando del Solar e Ingrid Coronado confirmaron que eran pareja. Esta importante confesión tuvo lugar en el programa “Venga la Alegría”.

2008-2011: La llegada de sus hijos

A los pocos meses se confirmó que Ingrid Coronado estaba embarazada de su primer hijo. Luego de tres años de relación sentimental, el conductor de nacionalidad argentina reveló que su pareja nuevamente estaba en la dulce espera.

Ingrid Coronado es una presentadora de televisión de México (Foto: Ingrid Coronado/Instagram)

2016: Su divorcio

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se casaron en el 2011. Al año siguiente, según indica Milenio, a del Solar le diagnosticaron cáncer y Coronado señaló que estaría en todo momento junto a él.

Luego de algunos años, exactamente en el 2015, se oyeron rumores sobre la posible separación entre ambos. Sin embargo, las sospechas resultarían ciertas y en el 2016 se confirmó que ya no eran esposos.

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

Inigrid Coronado señaló -según Infobae- en Historias Engarzadas que los últimos años de su matrimonio fueron muy difíciles, pues, no tenía una buena relación con la familia de Fernando.

Infobae añade que en algún momento Fernando del Solar reveló los motivos de su separación en el programa Tv Notas.

“El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí. Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo”, indicó.

“Se vive todo junto. No puedes decir, ahora me tomo cinco minutos por el tema emocional y ahora cinco para el tema de la enfermedad. No, pasa y a veces dices, bueno ya, son demasiadas cosas juntas. Sí me sobrepasó, no supe cómo manejarlo”, agregó.

Fernando del Solar posando para la cámara (Foto: Fernando del Solar/Instagram)

Mientras que El Heraldo recordó que Ingrid también comentó que Fernando decidió irse de Ciudad de México para reflexionar respecto a su enfermedad y que a su regreso se irían de viaje.

El referido medio de comunicación también recordó cuál fue la versión del conductor en el programa “Venga la alegría”.

“No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo. No servía ni para dar lástima, tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca (...) Es horrible la situación para ambas partes. Y creo que cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tenía a la mano y para mí era importante cerrar un círculo y le pedí a mis abogados que iniciaran el trámite de divorcio y en unos meses ya estábamos divorciados”, señaló.