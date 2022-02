Esta semana, del 28 de febrero al 1 de marzo, la telenovela turca “Inocentes” estrenará una nueva tanda de episodios por Antena 3, donde los protagonistas Han y sus hermanas Safiye y Gülben, interpretados por los actores Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, respectivamente, vivirán situaciones con altas dosis de drama y emoción.

El drama, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, se estrenó el pasado 15 de septiembre de 2020 en Turquía y desde entonces se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Esta historia llamó la atención del público pues no solo narra la historia de amor de Inci y Han, también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

En los últimos capitulos de “Inocentes” hemos visto que Han ha vuelto a su hogar, mientras que Safiye espera con ansias reencontrarse con Naci y Gülben le propuso matrimonio a Esat. Si eres seguidor de la telenovela turca, aquí te contamos las 5 cosas que pasarán esta semana, del 28 de febrero al 1 de marzo.

El actor turco Birkan Sokullu interpreta a Han en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. El reencuentro de Naci y Safiye

Desde que Naci y Safiye se dijeron adiós en una emotiva despedida, la hermana mayor de Han no hace más que imaginarse cómo será el reencuentro con su amado. Ese día por fin ha llegado y Safiye queda sorprendida al ver frente a ella al profesor.

Naci, con un ramo de flores en la mano, va en busca de Safiye para decirle lo mucho que la ha extrañado. Ella, emocionada, ve con sus propios ojos que su amado ha superado su enfermedad: “Ahora que has vuelto sano y salvo, ya no me importa nada más”, afirma.

El reencuentro de Naci y Safiye (Foto: OGM Pictures)

2. La accidentada pedida de mano de Esat a Gülben

Cuando parecía que la historia de amor entre Gülben y Esat estaba a punto de terminar para siempre, Gülben se armó de valor y le pidió a Esat si aún quería pasar el resto de su vida con ella: “No quiero perder más tiempo. ¿Te casarías conmigo, Esat?”. Él, feliz, acepta.

Luego, le toca el turno a Esat y ahora es él quien quiere proponerle matrimonio a Gülben con una romántica sorpresa repleta de música, baile y con anillo incluido. Cuando llega el esperado momento, Gülben se hace pis encima debido a la presión que sentía. Esat, que se percató de ello, salió del apartamento en estado de shock junto con su madre.

La accidentada pedida de mano de Esat a Gülben (Foto: OGM Pictures)

3. El problema de Gülben

Después de la accidentada pedida de mano, Han le explica a Esat el problema de Gülben. “Ella suele hacerse pis cuando tiene una crisis nerviosa. Lo que pasó anoche no fue la primera vez”. El empresario le dice a su amigo que está en todo su derecho de dejar a su hermana si lo considera, pero le asegura que nunca encontrará a otra mujer que lo quiera tanto: “Tú sabrás si la amas tanto como decías”.

Esat, tras reflexionar, le dice a Gülben que lo que siente por ella está por encima de su “problema”. Eso sí, le pide que vaya al psicólogo para curarse y poder tener una vida normal juntos: “Sé que puedes hacerlo si dejas que te trate un especialista”. La joven acepta y se reanudan los planes de boda.

El problema de Gülben (Foto: OGM Pictures)

4. Cyelán reaparece en la vida de Han

Ceylán regresa de nuevo a la vida de Han. La chica comienza a telefonear a los allegados de su exnovio para interesarse por su estado. Derenoglu, que no quiere saber nada de ella, llega hasta la puerta de su casa para pedirle que no le busque. Está a punto de llamar al timbre, pero algo le hace dudar. Rüya, que le ha seguido, observa la escena escondida.

Cyelán reaparece en la vida de Han (Foto: OGM Pictures)

5. Safiye ilusionada con el anillo de compromiso de Naci

Safiye está muy ilusionada con la llegada de Naci. La joven ha descubierto que el profesor tiene guardado un anillo, por lo que piensa que le pedirá que se case con él. Cuando este le dice que tiene algo muy importante que hablar con ella, ella se ilusiona creyendo que su pedida de mano está a punto de darse.

Sin embargo, lo que el profesor le dice es que montará una librería en el barrio. ¿Por qué Naci no le ha hecho entrega de la joya? ¿Está dudando de sus sentimientos por Safiye?