La relación de Han e Inci se enfrenta a nuevos problemas, mientras Safiye y Naci se siguen dejando llevar por sus sentimientos. Los nuevos capitulos de “Inocentes”, la telenovela turca que se emite en España, están cargados de altas dosis de drama y sorpresas en esta semana.

La ficción, también conocida como “Masumlar Apartmanı” en su idioma original, cuenta la vida de Han (Birkan Sokullu) y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con İnci (Farah Zeynep Abdullah). Ellos son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos.

“Inocentes”, conocida en otros lugares como “Almas heridas”, es una de las telenovelas turcas más vistas de los últimos años. Tras su éxito en Turquía, llegó a España donde se emite por la señala de Antena 3. Desde entonces la ficción protagonizada por Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah, es una de las favoritas de la pantalla chica y suman cada semana nuevos seguidores.

La telenovela turca “Inocentes”, protagonizada por Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah, sigue cosechando éxitos en España a través de la señal de Antena 3 (Foto: OGM Pictures)

1. EL ESTADO DE SALUD DE NACI EMPEORA

Safiye había quedado con Naci para salir por primera vez a la calle en su compañía. Sin embargo, el profesor no aparece en el portal para recogerla y ella se teme lo peor. De repente, Ege entra en la habitación del hombre y lo encuentra tirado en el suelo. Llama a una ambulancia y los paramédicos entran en el hotel para atenderlo. Se lo llevan en camilla, inconsciente, mientras Safiye observa la escena completamente en shock.

Esto le recuerda a cuando Naci fue atropellado por su culpa y casi muere. Entonces, el fantasma de Hasibe aparece en su cabeza. “Mi madre tenía razón. Si me sigo acercando a él, morirá. Debo alejarme”, piensa mientras regresa llorando a su casa. Mientras tanto, Han e Inci acompañan al maestro de camino al hospital. La mujer cree que su marido tuvo algo que ver con lo que le ocurrió al enfermo después de verlo tan violento con él.

La actriz turca Ezgi Mola interpreta a Safiye en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

2. LA PROMESA DE NACI A HAN

Cuando Naci despierta luego de haber perdido la consciencia, pide hablar con Han. Le promete que se irá de la ciudad antes de que su hermana se entere de su enfermedad. Sin embargo, le pide un poco de tiempo para lograr que Safiye vuelva a ser tan alegre y risueña como lo fue en la adolescencia: “El día que consiga que ya no tenga miedo de vivir, me marcharé para no volver, porque mi misión habrá concluido”. Derenoglu acepta la condición.

3. LA VELADA ROMÁNTICA DE SAFIYE Y NACI

Luego de recuperarse, Naci regresa al barrio y le pide a Safiye que acepte reunirse con él: “Tu no tuviste la culpa de lo que me pasó, me caí, soy muy torpe”. El maestro organiza para su amada una velada romántica. Construye un camino de flores que llevan hasta el lugar donde se desarrollará la cita. Ahí, ambos toman té y conversan sobre su vida.

Naci y Safiye tienen una romántica velada (Foto: OGM Pictures)

4. GÜLBEN Y ESRA, ¿UNA NUEVA AMISTAD?

Gülben trata de impedir que Esra se mude a su edificio arrendando el piso sobrante a otra persona. No quiere tener cerca a la mujer que le quitó la oportunidad de estar con Esat. Sin embargo, sus planes no resultan y la locutora se convierte en la nueva inquilina. Finalmente, Gülben acepta su derrota de forma madura y le da la bienvenida: “Perdona por todo lo que hice. Espero que seas feliz aquí”. Esra le propone tomar una taza de café, pero Gülben rechaza la invitación.

5. INCI LE PIDE EXPLICACIONES A HAN POR LA PULSERA DE SU EXNOVIA

Inci se lleva una desagradable sorpresa cuando descubre en el sofá del ático una pulsera con el nombre de Ceylan, la exnovia de Han. Es por ello que la mujer le pide explicaciones a su esposo y le recrimina que haya estado con Ceylán en el que era su lugar secreto.

Safiye le dice a su cuñada que ella puso ahí la joya para molestarla y que ninguna mujer subió a la azotea. Sin embargo, esto es mentira ya que Safiye lo dijo para salvar a su hermano. Luego, le reprocha que haya engañado a su esposa: “No volveré a cubrirte más”.

Inci se lleva una desagradable sorpresa cuando descubre en el sofá del ático una pulsera con el nombre de Ceylan, la exnovia de Han (Foto: OGM Pictures)