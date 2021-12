“Inocentes” (Masumlar Apartmani, en su idioma original) sigue conquistando las noches de los lunes y los martes en España, a través de la señal de Antena 3. La historia, protagonizada por Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), llega esta semana con más sorpresas y tensión dentro de la familia Derenoglu.

Los últimos capítulos de “Inocentes” tuvieron como figuras centrales de la historia a Gülben (Merve Dizdar) y Safiye (Ezgi Mola), gracias a las acciones de Esra (Era Ruşan). Asimismo, Hikmet tuvo un nuevo episodio de demencia al creer que Esat era novio de su hija Gülben, los jóvenes deciden seguirle la corriente para evitar que el anciano empeore.

Por otro lado, Naci sufrió un nuevo ataque mientras disfrutaba de una tarde de cine con Safiye y para que evitar que su amada note sus temblores, sale de la sala. Ya a solas, el profesor se desvanece y cae por las escaleras. Safiye, en tanto, tuvo un episodio de ansiedad y empezó a gritar el nombre de Naci. Salió al pasillo del cine y allí cuando se encontró cara a cara con él, comenzó a calmarse. Después, los dos salieron juntos del lugar.

Naci sufrió un nuevo ataque mientras disfrutaba de una tarde de cine con Safiye (Foto: OG Medya)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

1. Han salva a los Derenoglu

Ersa descubrirá el cuarto en el que sus caseros guardan las bolsas de basura y llama a la policía. Por suerte para los Derenoglu, Han llego antes y saca todos los objetos personales que hay en el último piso y le hace creer a sus hermanas que ha tirado todo, pero, en realidad, lo ha trasladado a la azotea. Safiye y Gülben no tardan en descubrirlo.

2. Cüneyt le pide una nueva oportunidad a Esra

Cuando Esta vuelve a su trabajo en la radio, Cüneyt le pide que se den una nueva oportunidad: “Esta vez será una relación seria, como tu querías”, le dirá. Sin embargo, la locutora no cree en sus buenas intenciones: “Tus promesas de amor llegan muy tarde, ya no me interesa escucharlas”.

3. Una cita para Gülben

Esat visita a Gülben en su casa, llega justo cuando ella se está probando el antiguo traje de novia de su madre y le propone ir una tarde a tomar el té juntos. La chica muy ilusionada, acepta sin pensarlo.

Han y Naci discuten, mientras Inci intenta separarlos (Foto: OG Medya)

4. El video de Han tortura a Inci

Inci no se puede quitar de la cabeza el vídeo que Esra le mandó. En el que Han aparece quemando un maniquí que es muy parecido a ella, una peluca rubia y varias bolsas de basura en las que se encuentra, entre otras cosas, la pulsera con el nombre de Ceylán.

5. El plan de Inci

Tras ver el video y llenarse de muchas preguntas, Inci decide no enfrentar directamente a Han, sino que lo mejor es aparentar normalidad y vigilar cada uno de sus pasos. Los temores de Inci ante la inestabilidad emocional y mental de su esposo aumentan cuando su padre le confiesa que le amenazó de muerte para que se alejara de ella.

Ya en la noche, Han se levanta de la cama y se dirige a la calle. Inci decide seguirlo, su plan es espiarle sin que se dé cuenta. Sin embargo, cuando llega a una pequeña plaza, pierde de vista a su esposo. Solo hay un carrito con un globo rojo atado. En ese instante, Han sale de entre las sombres: “Querías saber qué escondo y ahora te enterarás de todo”.