La telenovela turca “Inocentes” emitió nuevos capítulos esta semana, del 31 de enero al 1 de febrero, donde vimos que la relación de Inci y Han se cae a pedazos. Los protagonistas del drama turco, Farah Zeynep Abdullah y Birkan Sokullu, se han enfrentado a varios obstáculos que pudieron superar, pero ahora la situación parece no tener solución.

El drama turco, titulado originalmente “Masumla Apartmani”, es uno de los más vistos en España, donde se emite por la señal de Antena 3 desde el pasado 22 de julio de 2021. Y es que su original trama, además de narrar una historia de amor tradicional, aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes, despertó la curiosidad del público.

Si eres seguidor de esta telenovela turca, conocida también como “Almas heridas”, aquí te contamos las cinco cosas más importantes que pasaron esta semana, del 31 de enero al 1 de febrero, en los nuevos capitulos.

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben es rechazada por la mamá de Esat

Esat organiza una cena para que Gülben conozca a su madre, pero todo resulta mal. Durante la velada, la joven no puede controlar su comportamiento compulsivo: lava minuciosamente los cubiertos y platos, evita comer la carne que preparó la señora Sennur y se sube al coche después de poner una sábana en el asiento.

Después de la cena, la señora Sennur decide reunirse con Gülben a espaldas de Esat para decirle lo que piensa y terminar por destrozar a la joven: “No podrás cuidarle ni tener hijos con él”, asegura ella. Mientras tanto, Gülben no puede contener sus lágrimas al descubrir que su futuro junto a Esat se ve truncado.

2. Inci descubre una terrible verdad sobre Han

Después de escuchar la acusación de Safiye a su hermano, Inci está segura que Han oculta algo muy grave con Naci. Pero por más que le pregunta, no obtiene ninguna respuesta real. Es por ello que la joven decide visitar al profesor, pero él también opta por el silencio. Sin embargo, Han la descubre saliendo del hotel donde Naci está alojado y cree que le ha confesado toda la verdad.

Inci decide tenderle una trampa a Han para que confiese, por él mismo, lo que ha ocurrido con Naci. La joven se lleva una tremenda sorpresa cuando descubre la verdadera: “Siento haberle secuestrado, pero lo hice por su bien”, le dice Derenoglu a su amada.

3. Inci termina su matrimonio con Han

Después de descubrir que Han mantuvo secuestrado a Naci, Inci está destrozada al ver de lo que es capaz de hacer y decide terminar su matrimonio. Por supuesto, también se olvida de la idea de convertirse en padres: “No puedo formar una familia con alguien así”, afirma la joven.

4. Naci impone a Safiye una condición para aceptar el tratamiento de su enfermedad

Naci lleva a Safiye a un lugar muy especial para darle una gran noticia: ha aceptado el tratamiento experimental para radicar su enfermedad. La emoción se apodera de joven, que no puede contener las lágrimas al ver cómo Naci por fin ha entrado en razón.

Sin embargo, no se lo va a poner tan fácil como ella cree. El profesor le impone una condición que ella debe aceptar para que él vaya a Estados Unidos: “No voy a poder hacer lo que me pides si no lo haces”.

5. La declaración de amor de Anil deja en shock a Gülben

Después de que la madre de Esat le ha hecho entender que la relación que tiene con su hijo no va a buen puerto, Gülben está estrozada y abatida. La joven acude al centro psiquiátrico donde está ingresado Anil en busca de consuelo: quiere corroborar los sentimientos que él tenía hacia ella y si pueden ser compatibles.

Es entonces cuando Anil aprovecha el encuentro para abrir su corazón a Gülben: “Yo te quería”. ¿Habrá visto la joven un nuevo corazón en el que refugiarse?