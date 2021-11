¿Cómo ver el capítulo 48 de “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmanı” se encuentra emitiendo nuevos episodios en su emisión original, a través de TRT 1, y ya se encuentra en su temporada 2. La historia, protagonizada por Inci (Farah Zeynep) y Han (Birkan Sokullu), se ha ganado el cariño del público, lo que se ha replicado a nivel internacional, siendo una de las más populares junto a “Doctor milagro”, “Tierra amarga” y “Hercai”.

El drama turco, también conocido como “Almas heridas”, apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020. Desde entonces, con el pasar de los episodios, se empezó a ganar un lugar dentro de los programas más vistos de la pantalla chica en Turquía.

Por ello, se confirmó que habría más capítulos que los primeros 37 aparecidos en la temporada 1, que terminó el 8 de junio de 2021. Mientras tanto, la producción televisiva llegó a otras partes del mundo, donde ha encontrado un éxito inmediato por la trama y el gran elenco.

De esta manera, la temporada 2 de la telenovela turca “Inocentes” empezó desde el 14 de setiembre de 2021, con una serie de episodios que sigue transformando constantemente la ficción basada en la sección “Trash Apartment” del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

Birkan Sokullu como Han en la telenovela turca "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE VER EL CAPÍTULO 48 ONLINE DE “INOCENTES” EN TURQUÍA?

El capítulo 48 de la telenovela “Inocentes”, emitido en Turquía recientemente, se puede ver a través de YouTube de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en la plataforma.

Mientras que el último episodio de la novela protagonizada por Inci y Han se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión.

En el mencionado capítulo, Safiye (Ezgi Mola) intentará distanciarse de Naci, una vez más, pero termina retrocediendo en su decisión por un acontecimiento imprevisto. Mientras que Han quiere dejar atrás a Ceylan, pero su hermana termina invitándola a una cafetería para decirle algo importante.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah (Inci Özdemir)

Birkan Sokullu (Han Derenoğlu)

Ezgi Mola (Safiye Derenoğlu)

Merve Dizdar (Gülben Derenoğlu)

Atilla Şendil (Memduh Özdemir)

Esra Ruşan (Esra Şafak)

Uğur Uzunel (Esat Bilen)

Tansel Öngel (Naci Ataç)

Metin Coşkun (Hikmet Derenoğlu)

Gizem Katmer (Neriman Derenoğlu)

Emir Özden (Ege Özdemir)

Meriç Özkaya (Bayram)

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

¿QUIÉN ES LA PAREJA ACTUAL DE FARAH ZEYNEP ABDULLAH, LA ACTRIZ DE “INOCENTES”?

El novio de Farah Zeynep Abdullah es Dj Artz, un talentoso artista y productor que tiene más de 114 mil de seguidores en su cuenta oficial en Instagram. La actriz de “Inocentes” oficializó su relación sentimental a través de su red social con una fotografía más que esclarecedora.

“Por favor, reemplaza ese corazón que robaste”, escribió la intérprete de Inci en su publicación de Instagram, en referencia a la canción de “Si eres tú, Bari” de la popular Aleyna Tilki. De esta manera, sorprendió a sus seguidores, aunque ya se rumoreaba de esta pareja.

De acuerdo a medios turcos, Farah y Efe Çelik, nombre real del DJ, han salido durante más de cinco meses. “Qué pasa, ven y dime”, escribió Efe, por su parte, en su cuenta, con otra fotografía donde se le ve dándole un beso en la frente a la protagonista de la telenovela turca “Masumlar Apartmani”.

FOTOS DE FARAH ZEYNEP ABDULLAH EN INSTAGRAM