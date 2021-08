La telenovela turca “Inocentes” (“Masumlar Apartmanı” en su idioma original) es una ficción dramática que viene compitiendo por la preferencia del público, como las exitosas “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (Kizim”). Esta producción, protagonizada por Han (Birkan Sokullu) y Inci (Farah Zeynep Abdullah), ha tenido una gran primera temporada que la ha puesto entre las mejores historias.

La serie no es solo una trama romántica entre los protagonistas, sino que también trae otras dimensiones, como la psicológica, desde que apareció el 15 de setiembre de 2020, en plena pandemia del COVID-19.

La producción, además, es una adaptación de la novela escrita por Gülseren Budaıcıoğlu: “The Inside of the Medallion”, que fue publicada en 2004 y ha llegado a la pantalla como una gran novedad en este tipo de relatos.

De esta manera, los 37 episodios de su emisión original han sentado las bases de lo que vendrá luego, una ya anunciada temporada 2 que será estrenada en setiembre de 2021 y finalizará en 2022.

La telenovela turca “Inocentes” o “Almas heridas” narra la historia de amor entre Han e Inci. (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “ALMAS HERIDAS”?

La telenovela turca “Almas heridas” estrenará episodios esta semana a través de la señal de Antena 3, canal de televisión de España. De esta manera, el domingo 15 de agosto, tendrá el horario de las 23:40 horas.

Mientras que el lunes 16 de agosto y el martes 17 de agosto, la producción otomana “Inocentes” saldrá al aire en otro horario, el de las 22:45 horas, de acuerdo a la parrilla televisiva.

Cada episodio de la historia de Inci y Han aparecerá después del talk show “El hormiguero” y, al término, dará pase a otra gran telenovela turca: “Tierra amarga”, a las 00:25 horas.

Han (Birkan Sokullu) y Inci (Farah Zeynep Abdullah) son los protagonistas de la telenovela turca "Almas heridas". (Foto: OGM Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

La ficción turca “Inocentes” cuenta la historia de amor entre Han e Inci, quienes se conocen de manera fortuita, en un accidente. Lo que parecía un incidente pasajero, se convierte en algo más duradero.

Sin embargo, sus familias tienen diferentes complicaciones, sobre todo en la salud, que no querrán a los protagonistas juntos y harán todo lo posible para que ellos no concreten su relación sentimental.