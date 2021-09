¿Qué horario tiene “Inocentes” esta semana? “Masumlar Apartmani” es una de las telenovelas turcas que, en la actualidad, se han ganado un lugar dentro de las preferencias del público, como lo han hecho “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”). La historia de Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu) estrena capítulos nuevos cada semana en un horario particular de la parrilla televisiva.

El drama otomano tuvo su primer episodio, en su emisión original, el 15 de setiembre de 2020 y se convirtió en un éxito de inmediato en Turquía. Esto se dio porque la trama, además de tener los típicos elementos de las series, tiene una dimensión más sobrecogedora por tratar los casos de trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

¿De qué trata “Inocentes”? La ficción turca se enfoca en el amor que se tienen Inci y Han, quienes deberán no solo vencer diversos obstáculos de toda relación, sino que también conciliar a sus familias, en especial a la de Han, cuyas hermanas padecen TOC y temen que él las abandone por su pareja.

La telenovela se basa, además, en el libro “The Inside of the Medallion” (2004), escrito por Gülseren Budaıcıoğlu, un psiquiatra famoso por llevar las historias de sus pacientes a la ficción. De esta manera, “Masumlar Apartman” está inspirada en la sección “Trash Apartment” de la mencionada novela.

Farah Zeynep Abdullah nació en Estambul el 17 de agosto de 1989. Ella es Inci en “Inocentes”, la telenovela truca que es un éxito en España (Foto: Farah Zeynep Abdullah/Instagram)

¿CUÁL ES EL HORARIO QUE TIENE “INOCENTES” EN ANTENA 3″?

La telenovela turca “Inocentes” se emite en España a través de la señala del canal de televisión Antena 3. De acuerdo a su programación actualizada, en su parrilla televisiva, el drama estrena episodios nuevos todos los lunes y martes.

De esta manera, durante esta semana, “Masumlar Apartmani” estrenará nuevos episodios el lunes 13 y martes 14 de setiembre en el horario de las 22:45 horas por medio del mencionado medio de comunicación.

Además, los seguidores de la historia de Han e Inci podrán ver los nuevos capítulos de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premium. En dicho espacio se encuentran todos los episodios que se han estrenado hasta la actualidad.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “INOCENTES”?

La ficción otomana “Inocentes”, en sus recientes episodios en Antena 3, ha mostrado cómo Gülben luchará por el amor de Esra, a pesar de la negativa del joven. Ella llamó al programa que este comparte con Inci en la radio para declararle su amor.

A pesar de que no dijo su nombre, la voz de sus declaraciones para todo Estambul no dejó lugar a dudas de que se trataba de Gülben. Ahora, irá a la casa de Esra, quien no sabe cómo deshacer el malentendido y le pide ayuda a Han.

“Déjanos en paz Han, si tu te has enfrentado a la familia por amor, yo también lo haré con uñas y dientes”, le dice Gülben a la protagonista. En el próximo capítulo también se verá más sobre el pasado de Safiye, quien cuenta haber tenido un romance que terminó en tragedia.

Además, los televidentes conocerán en los próximos capítulos sobre la decisión que tomará Inci al ser invitada por Han a una cena familiar sin la compañía de Safiye. De esta manera, el protagonista quiere que su amada conozca a su padre y sus dos hermanas. ¿Qué decidirá Inci?