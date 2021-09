No cabe la menor duda que desde la llegada de “Inocentes” (“Masumlar Apartmani” en su idioma original) a las pantallas de los hogares de diferentes partes del mundo, la telenovela turca se ha convertido en una de las preferidas de la audiencia, pues además de la típica historia de amor entre dos jóvenes completamente distintos, aborda trastornos psicológicos que padecen las personas, los cuales son representados por sus personajes a lo largo de la trama. Uno de ellos es Gülben, la hermana mediana de los Derenoglu, quien sufre de enuresis nocturna.

Debido a este trastorno, ella guarda las sábanas que moja todas las noches en un espacio ubicado en el piso superior de su casa; y aunque asegura que en algún momento las lavará, el solo hecho de pensar en hacerlo, le disgusta demasiado, por lo que prefiere meterlas en bolsas negras y amarrarlas. Es así como dicho ambiente se convierte en un almacén que emana un mal olor. Un secreto que conoce solamente su familia, pero cuando su hermano pone al descubierto su condición ante el hombre que ama en silencio, ella toma una radical decisión cegada por la decepción y vergüenza.

No olvidemos que este personaje tiene problemas de madurez y falta de personalidad, que la han llevado a sentirse inferior y tener un gran vacío dentro de su familia, por lo que no sabe cómo progresar y, en varias ocasiones, se muestra como una niña con actitudes sumisas y obedientes a las órdenes de Safiye, su hermana mayor.

Gülben queda atrapada tras prender fuego a las bolsas con las sábanas sucias que hay una habitación de su departamento (Foto: OGM Pictures)

GÜLBEN PROVOCA UN INCENDIO QUE PONE EN PELIGRO SU VIDA

Después de que Gülben se entera por Safiye que su propio hermano Han le ha contado su más íntimo secreto a Esat, el hombre que ama en silencio, sobre sus problemas de incontinencia urinaria nocturna y que guarda las sábanas sucias en bolsas en una habitación de su departamento, la muchacha se siente traicionada y quiere acabar con todo lo que le avergüenza. Es así que prende fuego a los cúmulos de basura.

Y es que la joven piensa que si su amor platónico ve lo que tiene en dicho espacio, no querrá saber nada de ella, por lo que decide deshacerse de todo, pero lo que desconoce es que no es correspondida.

Mientras ve cómo el fuego consume rápidamente las bolsas, mira que las llaves de la habitación están entre las llamas y ha quedado atrapada. Intenta recuperarlas, pero es vano. Naci nota que la vida de Gülben está en riesgo y no duda en rescatarla con ayuda del portero del edificio.

Al entrar ve a la mujer inconsciente en el suelo y hace que despierte por unos breves segundos, luego la carga en sus brazos y la saca ante la mirada de su hermana Safiye e Inci, y pese a que pide que llamen a una ambulancia, no obtiene una respuesta positiva. Por ello, la lleva a la calle, donde ella lo mira como su ángel de la guarda y le agradece haberla rescatado.

Gülben ve a Naci tras haberla rescatado de las llamas (Foto: OGM Pictures)

GÜLBEN Y UN AMOR EQUIVOCADO

Gülben se da cuenta, finalmente, que Esat no siente nada por ella, por lo que decide olvidarse de él deshaciéndose de todo lo que le recuerda a la persona que amó intensamente y pasa la página en su vida.

Tras su determinación, recuerda el momento en el que Naci ingresa a la habitación que se estaba incendiando cuando intentó quemar las bolsas conteniendo las sábanas sucias. Ahora él se ha convertido en su ángel de la guarda por haber arriesgado su vida por rescatarla sana y salva.

Ahora su mirada se fija en este hombre y comienza a confundir las cosas cuando se asoma y ve una paloma pintada en la ventana de su ‘salvador’. Ella piensa de inmediato que lo ha hecho para ella. “Oh, qué bonito, ha dibujado una paloma. ¿Estará intentando decir algo con eso? ¿Será un mensaje secreto? ¿Se habrá enamorado de mí?”, dice.

Lo que no imagina es que ese dibujo no está dedicado a ella, sino para Safiye, quien descubre a su hermana mirando hacia la ventana de Naci. Ella no puede olvidar a su amor de la infancia.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Inocentes” se emite en España a través de Antena 3. De acuerdo con la programación del canal, el drama estrena episodios nuevos todos los lunes y martes en el horario de las 22:45 horas por la señal de Antena 3.

Además, los seguidores de la historia de Han e Inci podrán ver los nuevos capítulos de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premium. En dicho espacio se encuentran todos los episodios que se han estrenado hasta la actualidad.