¿Cómo será el horario de “Inocentes” esta semana? La telenovela turca “Almas heridas” (“Masumlar Apartmani” en su idioma original) es una de las producciones que más acogida tiene en la pantalla chica por su particular historia protagonizada por Inci (Farah Zeynep) y Han (Birkan Sokullu). Cada nuevo episodio es una sorpresa por las impredecibles reacciones de sus protagonistas. “Almas heridas”, de esta manera, se ha convertido en la preferida del público no solo en Turquía sino que también a nivel internacional.

El drama otomano apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020. Escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu, la trama parte de la sección “Trash Apartment”, una sección del libro “The Inside of the Medallion” de Gülseren Budaıcıoğlu.

La novela publicada de 2014 recoge la experiencia del reconocido psiquiatra y sus años de consulta. Desde esas historias, se encargó de presentar relatos de sus pacientes, los que ahora han sido llevados a la televisión pero con una versión más particular.

Por ello, “Inocentes” ha conseguido destacar entre las otras telenovelas turcas, porque no solo tiene los ingredientes habituales de este tipo de ficciones -romances, dramas e intriga- sino que también tiene la dimensión de las enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). La novela, así, es una de las más esperadas y vistas durante la semana.

Han e Inci en un episodio de la telenovela turca "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” DURANTE ESTA SEMANA EN ANTENA 3?

La serie turca “Inocentes” o “Masumlar Apartmani” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 22 al 26 de noviembre.

Por ello, este lunes 22 y martes 23 de noviembre, la también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en Antena 3 en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana en julio como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

¿QUÉ HA PASADO EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES DE “INOCENTES”?

EL DESAFÍO DE INCI

En los últimos capítulos de “Inocentes” se ha visto cómo Safiye le tendió una trampa a su cuñada Inci en una cena familiar al preparar repollo rehogado, un plato que la protagonista detesta sobre todo porque le recuerda a los maltratos de su padre durante su infancia. Sin embargo, ella comerá todo lo que pueda para que la hermana de Han no se salga con la suya.

Después de comer, Inci irá a la planta de arriba y se encontrará con Han, quien le lleva barritas de chocolate, bocadillos y agua, porque ya presentía lo que haría su hermana. Ambos se rieron de la ocurrencia.

Inci, indignada, en la primera temporada de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

EL PLAN DE HIKMET

Mientras que Hikmet se dará cuenta de que Safiye sigue sufriendo por el pasado y el recuerdo de su madre Hasibe, quien le inculcó que los hombres eran terribles y que nadie llegaría a quererla, como su progenitora hizo con ella mucho antes. Por eso, su padre dejará los diarios que le dejó Naci desde que se separaron.

LA DECISIÓN DE SAFIYE

Safiye encontrará los textos en su mesilla y, al ver que no Naci lo había olvidado, reaccionó y, de inmediato, fue en busca de su amado. Cuando lo encontró, el maestro casi se desmaya ante la emoción de ver a la hermana de Han. Pero Safiye fue capaz de sostener de la mano y así evitar que pasara una desgracia.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah (Inci Özdemir)

Birkan Sokullu (Han Derenoğlu)

Ezgi Mola (Safiye Derenoğlu)

Merve Dizdar (Gülben Derenoğlu)

Atilla Şendil (Memduh Özdemir)

Esra Ruşan (Esra Şafak)

Uğur Uzunel (Esat Bilen)

Tansel Öngel (Naci Ataç)

Metin Coşkun (Hikmet Derenoğlu)

Gizem Katmer (Neriman Derenoğlu)

Emir Özden (Ege Özdemir)

Meriç Özkaya (Bayram)

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

¿QUIÉN ES FARAH ZEYNEP ABDULLAH, INCI EN “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah nació en Estambul el 17 de agosto de 1989. Su padre Osman, es de origen turcomano iraquí y su madre Gülay, es turca con ascendencia bosnia, crimea y macedonia.

Durante su adolescencia la actriz realizó parte de sus estudios secundarios en el Liceo Francés Saint Michel de Estambul. Debido a los negocios de su padre se trasladó a vivir a Inglaterra en donde terminó la escuela secundaria.

Años después estudió teatro y francés en la Universidad de Kent. Su familia reside en Inglaterra, mientras que ella vive en Turquía debido a compromisos laborales.

En 2010 participó en la serie turca “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” mientras estudiaba en la universidad, completó dos temporadas y abandonó la serie para seguir sus estudios. En 2013 apareció en la película de Yilmaz Erdoğan, “Kelebeğin Rüyası”.

Mientras que en el 2015, prestó su voz a la princesa Courtney en la versión turca de “Barbie en Rock ‘N Royals”. También a finales de ese año hizo su segunda película “Ekşi Elmalar”, donde interpretó el papel de Muazzez. A finales de julio de 2016 integró el elenco de “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, en el papel de una princesa húngara.

Posterior a eso, protagonizó la serie “Gülizar”. Su último trabajo, donde se encuentra actualmente, es la serie “Masumlar Apartmani”, conocido en España como “Inocentes”.

