¿Qué horario tiene “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” estrena nuevos episodios durante esta semana, del 6 al 7 de diciembre, con más sorpresas y tensión dentro de la familia Derenoglu. La historia, protagonizada por Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), ahora tendrá a Gülben (Merve Dizdar) y Safiye (Ezgi Mola) como las figuras centrales por las acciones de Esra (Era Ruşan).

El drama turco es una de las historias preferidas de la pantalla chica y esto tiene mucho que ver con el planteamiento de su trama. No solo lleva los ingredientes usuales de este tipo de producciones, sino que también tiene una aproximación a la salud mental.

La novela está basada en la sección “Trash Apartment” del libro “The Inside of the Medallion”, el popular libro del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu, aparecido en 2004. El especialista reúne los pacientes y casos más emblemáticos de su trayectoria.

De esta manera, “Inocentes” aborda el romance de Han e Inci, pero la historia va más allá cuando se conoce el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que tienen sus personajes y cómo esto influye en su vida diaria.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La serie turca “Inocentes” o “Masumlar Apartmani” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 6 al 10 de diciembre.

Por ello, este lunes 6 y martes 7 de diciembre, la también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en Antena 3 en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana en julio como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES DE “INOCENTES”?

En los anteriores episodios de “Inocentes”, aparecidos por Antena 3 en España, se ha visto cómo Naci sufre una nueva parálisis, lo que frustró su cita con Safiye. El profesor debió esconderse para que su amada no conozca la verdad, mientras que la hermana de Han se quedó consternada por lo sucedido.

Mientras que Inci recibió una oscura revelación por parte de Esra. Ella le enseña un video donde se ve un lado desconocido de Han. En la grabación, el hombre de negocios aparece quemando un maniquí, lo que ha dejado con muchas preguntas a su pareja.

De esta manera, los próximos capítulos de “Almas heridas” mostrará, sobre todo, el golpe que sufrirán Safiye y Gülben por parte de Esra. Ella los denunciará ante la policía del secreto que los Derenoglu mantienen en su casa. Los agentes del orden llegarán hasta la propiedad para verificar la acusación.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah (Inci Özdemir)

Birkan Sokullu (Han Derenoğlu)

Ezgi Mola (Safiye Derenoğlu)

Merve Dizdar (Gülben Derenoğlu)

Atilla Şendil (Memduh Özdemir)

Esra Ruşan (Esra Şafak)

Uğur Uzunel (Esat Bilen)

Tansel Öngel (Naci Ataç)

Metin Coşkun (Hikmet Derenoğlu)

Gizem Katmer (Neriman Derenoğlu)

Emir Özden (Ege Özdemir)

Meriç Özkaya (Bayram)

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

¿QUIÉN ES FARAH ZEYNEP ABDULLAH, INCI EN “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah nació en Estambul el 17 de agosto de 1989. Su padre Osman, es de origen turcomano iraquí y su madre Gülay, es turca con ascendencia bosnia, crimea y macedonia.

Durante su adolescencia la actriz realizó parte de sus estudios secundarios en el Liceo Francés Saint Michel de Estambul. Debido a los negocios de su padre se trasladó a vivir a Inglaterra en donde terminó la escuela secundaria.

Años después estudió teatro y francés en la Universidad de Kent. Su familia reside en Inglaterra, mientras que ella vive en Turquía debido a compromisos laborales.

En 2010 participó en la serie turca “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” mientras estudiaba en la universidad, completó dos temporadas y abandonó la serie para seguir sus estudios. En 2013 apareció en la película de Yilmaz Erdoğan, “Kelebeğin Rüyası”.

Mientras que en el 2015, prestó su voz a la princesa Courtney en la versión turca de “Barbie en Rock ‘N Royals”. También a finales de ese año hizo su segunda película “Ekşi Elmalar”, donde interpretó el papel de Muazzez. A finales de julio de 2016 integró el elenco de “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, en el papel de una princesa húngara.

Posterior a eso, protagonizó la serie “Gülizar”. Su último trabajo, donde se encuentra actualmente, es la serie “Masumlar Apartmani”, conocido en España como “Inocentes”.

