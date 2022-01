Naci se encuentra retenido por Han contra su voluntad en el mismo sótano del edificio. El empresario amenaza al profesor y le da un ultimátum. La tensión aumenta en “Inocentes”, la telenovela turca protagonizada por Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah que se ha convertido en unas de las más vistas en España.

Originalmente titulada “Masumlar Apartmani”, la telenovela turca narra la vida de Han (Birkan Sokullu) y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con İnci (Farah Zeynep Abdullah): dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos.

En el último capítulo, se descubrió que Naci es la persona que se encuentra retenido bajo las órdenes de Han. El Derenoglu no tolera que su hermana sufra la pérdida del amor de su vida y es consciente de que los sentimientos hacia Naci siguen latentes. Por ello, el empresario le hace una propuesta al profesor. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

“Inocentes” se transmite por Antena 3 todos los lunes y martes (Foto: OG Medya)

¿POR QUÉ HAN SECUESTRÓ A NACI?

Por este motivo, el empresario le hace una propuesta al profesor. Han quiere que Naci se vaya a Estados Unidos a tratar su enfermedad. Si no lo hace, lo dejará encarado en el sótano del edificio.

“Te ofrezco dinero para que te vayas a Estados Unidos a tratarte”, le dice Han a Naci. El profesor deberá aceptar la oferta que Han le da para salir de allí vivo y encontrar una solución a su enfermedad.

Naci es la persona que se encuentra retenido bajo las órdenes de Han (Foto: OG Medya)

Sin embargo, Naci está seguro de que no tiene ninguna probabilidad de salvar su vida. Pero Han no se da por vencido y le amenaza con quedarse en ese sótano de por vida si no cambia de idea.

“Te voy a dejar morir en este agujero y no volverás a ver a mi hermana nunca más”, lo amenaza el empresario a Naci.

Como se recuerda, en los últimos capitulos de “Inocentes” hemos visto que el estado de salud de Naci ha empeorado. Esto ha provocado que Han tome cartas en el asunto con el fin de proteger a su hermana Safiye.

El actor turco Birkan Sokullu interpreta a Han en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

El profesor se la tiene jurada al profesor. Incluso, Han obligó a Naci a abandonar la ciudad y alejarse de Safiye para siempre. Sin embargo, Inci ayudó a su cuñada para que Naci no se marche lejos de ella.

Aunque Naci no se logra ir de la ciudad, Han no se quedará de los brazos cruzados y hará todo lo posible para que el profesor busque un tratamiento para su enfermedad y se aleje de su hermana Safiye.