Las 30 fotos más polémica de Jennifer Lopez en Instagram

No da un respiro a sus fans. Todos sabemos que la estrella de Hollywood de ascendencia puertorriqueña Jennifer Lopez (JLo) es una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento y está demostrado no solo por la belleza, sino también con acciones que reflejan cómo es por dentro; sin embargo, en Instagram ha compartido imágenes que han sido admiradas por todo el mundo y aquí te dejaremos 30 de estas postales que dieron que hablar. Muchas de ellas causaron controversia entre los millones de cibernautas de la red social.

A sus 48 años, Jennifer Lopez ha sido la envidia de muchas mujeres, quienes a esa edad quisieran verse tan maravillosas como la ‘Diva del Bronx’. Muchas de estas féminas se han preguntado, ¿cuál es el secreto de la cantante para lucir siempre espectacular?

Hace un tiempo, Jennifer Lopez reveló su secreto mejor guardado para lucir bella todos los días y enfatizó que sigue una estricta rutina de ejercicios y aparte de ello, la actriz no fuma, ni muchos menos bebe alcohol.

La vida de Jennifer Lopez está reflejada en las imágenes que publica en Instagram. Cientos de fotos expresan sus sentimientos y estado emocional que atraviesa en esos momentos. En la última imagen muestra una foto enternecedora de su hija, participando en el último video "Sin Tiempo". Más de 600 mil seguidores dieron 'me gusta' a la publicación y comentaron sobre la foto viral en redes sociales.

JLo cuenta con más de 80 millones de seguidores en Instagram.

“No bebo ni fumo, y tampoco tomo cafeína. Eso arruina tu piel según te vas haciendo mayor”, explicó J.Lo a Us Weekly.

“Rara vez tomo sol, y si lo hago, me pongo un montón de crema con protección solar. Nunca he sido una de esas personas a las que les encanta tomar sol, por eso mi piel ha conseguido mantenerse bien”, señaló Jennifer Lopez para el mismo medio.

“Me encanta cuando puedo dormir 9 o 10 horas, pero nunca consigo hacerlo. Así que dormir entre 7 u 8 horas es obligatorio para mí. Si no lo consigo no me siento bien. Empiezo a sentir que me estoy volviendo loca, me pongo muy sensible y me siento cansada todo el tiempo”, finalizó la intérprete de 'Love don't cost a thing' para todo Instagram.

Jennifer Lopez tiene una de las figuras más envidiadas entre las celebridades, la misma que logra con una ardua rutina de ejercicios y correcta alimentación.

JENNIFER LOPEZ: NIÑEZ

​

Jennifer Lopez nació en Castle Hill, del barrio Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969. Fue la segunda hija de sus padres puertorriqueños David Lopez y Guadalupe Rodríguez; tiene una hermana menor llamada Lynda y una mayor llamada Leslie.

​Su padre trabajaba de noche como vigilante de seguridad y su madre era maestra en un jardín de infancia. Cuando Jennifer nació, la familia vivía en un pequeño apartamento, sin embargo, unos años más tarde pudieron ahorrar para irse a una casa de dos pisos.​

A los cinco años, Jennifer Lopez comenzó a cantar y a bailar. A los siete años recorrió todo Nueva York con su escuela. Sus padres presentaron a sus tres hijas en numerosas actuaciones, en las que Jennifer bailaba y cantaba.

Mientras asistía a su último año en el instituto, Jennifer Lopez se enteró de que había un casting para una película que buscaba varios adolescentes para pequeños papeles, pasó la audición y consiguió un papel en My Little Girl​ en 1986, una película de bajo presupuesto co-escrita y dirigida por Connie Kaiserman.

Allí interpretó el papel de Myra, una mujer joven en un centro para jóvenes con problemas que no tenía siquiera diálogos y aparecía solo en un pequeño cameo. Después de terminar la filmación de la película se dio cuenta de que quería convertirse en una "famosa estrella de cine".



JENNIFER LOPEZ: FILMOGRAFÍA



- 2018: Second Act

- 2016: Ice Age 5: Collision Curse

- 2015: Lila & Eve

- 2015: Home

- 2015: The Boy Next Door

- 2013: Parker

- 2012: Ice Age: Continental Drift

- 2012: What to Expect When You're Expecting

- 2010: El Plan B

- 2007: BorderTown

- 2007: El Cantante

​- 2005: An Unfinished Life

- 2005: Monster-in-Law

- 2004: Shall We Dance?

- 2004: Jersey Girl

- 2003: Gigli

- 2002: Maid in Manhattan

- 2002: Enough

- 2001: Angel Eyes

- 2001: The Wedding Planner

- 2000: The Cell

- 1998: Antz

- 1998: Out of Sight

- 1997: U Turn